https://ria.ru/20240319/fsb-1934237296.html
Путин призвал ФСБ поддерживать компании, сталкивающиеся с санкциями
Путин призвал ФСБ поддерживать компании, сталкивающиеся с санкциями - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал ФСБ поддерживать компании, сталкивающиеся с санкциями
Власти ряда государств и их спецслужбы стоят за враждебными действиями в отношении российских компаний, это требует от России дополнительных усилий и средств,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:17
2024-03-19T14:17
2024-03-19T17:21
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти ряда государств и их спецслужбы стоят за враждебными действиями в отношении российских компаний, это требует от России дополнительных усилий и средств, продумывания новых логистических маршрутов, сообщил президент РФ Владимир Путин."(Российские компании) сталкиваются и с незаконными санкциями и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб. Да, они создают нам временные проблемы. Сейчас с утра разговаривал с членами правительства по большим проектам, которые мы осуществляем в режиме дополнительных санкций. Это требует от нас дополнительных усилий и средств, новых логистических маршрутов", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20240319/fsb-1934240041.html
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Путин: "За враждебными действиями в отношении компаний из РФ стоят власти ряда государств"
Путин: "За враждебными действиями в отношении компаний из РФ стоят власти ряда государств"
2024-03-19T14:17
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, владимир путин
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Экономика, Владимир Путин
Путин призвал ФСБ поддерживать компании, сталкивающиеся с санкциями
Путин: ФСБ нужно поддерживать развивающиеся компании, сталкивающиеся с санкциями