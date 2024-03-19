https://ria.ru/20240319/fsb-1934237296.html

Путин призвал ФСБ поддерживать компании, сталкивающиеся с санкциями

Путин призвал ФСБ поддерживать компании, сталкивающиеся с санкциями - РИА Новости, 19.03.2024

Путин призвал ФСБ поддерживать компании, сталкивающиеся с санкциями

Власти ряда государств и их спецслужбы стоят за враждебными действиями в отношении российских компаний, это требует от России дополнительных усилий и средств,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:17

2024-03-19T14:17

2024-03-19T17:21

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти ряда государств и их спецслужбы стоят за враждебными действиями в отношении российских компаний, это требует от России дополнительных усилий и средств, продумывания новых логистических маршрутов, сообщил президент РФ Владимир Путин."(Российские компании) сталкиваются и с незаконными санкциями и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб. Да, они создают нам временные проблемы. Сейчас с утра разговаривал с членами правительства по большим проектам, которые мы осуществляем в режиме дополнительных санкций. Это требует от нас дополнительных усилий и средств, новых логистических маршрутов", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20240319/fsb-1934240041.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "За враждебными действиями в отношении компаний из РФ стоят власти ряда государств" Путин: "За враждебными действиями в отношении компаний из РФ стоят власти ряда государств" 2024-03-19T14:17 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, владимир путин