https://ria.ru/20240319/fsb-1934209226.html

Путин выступит на ежегодном заседании коллегии ФСБ

Путин выступит на ежегодном заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024

Путин выступит на ежегодном заседании коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин выступит во вторник на ежегодном заседании коллегии ФСБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:54

2024-03-19T12:54

2024-03-19T13:06

россия

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит во вторник на ежегодном заседании коллегии ФСБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня в середине дня Путин посетит заседание коллегии Федеральной службы безопасности России", - сказал он журналистам. Песков напомнил, что это ежегодное мероприятие. "Будет открытая часть - выступление главы государства", - сказал он.Основные направления работы ФСБ — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, среди которых экономические, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.На коллегиях глава государства ставит перед ФСБ приоритетные задачи, исходя из текущей обстановки.Предыдущая коллегия ФСБ с участием Путина прошла 28 февраля 2023 года. Тогда глава государства поблагодарил руководство и всех сотрудников ФСБ за работу в условиях специальной военной операции. Особых слов благодарности от президента удостоились те, кто действовал на переднем крае - на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и в тылу противника. Они проявили личное мужество, профессионализм, решительность при обеспечении безопасности России, говорил Путин.ФСБ за время спецоперации накоплен опыт, который надо в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности России, для защиты государства, общества, прав и свобод ее граждан, подчеркивал Путин.В условиях, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, личный состав отечественных специальных служб действует грамотно и оперативно, отметил Путин 20 декабря 2023 года в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.Многое сделано для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции, для защиты жизни и безопасности россиян в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях, говорил президент.На фоне того, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь фактически государственного терроризма, необходимо усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей российских спецслужб, активно взаимодействовать с Минобороны и другими ведомствами, подчеркивал Путин.Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, указывал глава государства. При этом Путин просил оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов.По его словам, более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям – это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов России, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи.Должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять своё будущее, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20240313/putin-1932644914.html

https://ria.ru/20240319/spetsnaz_kgb-1934131603.html

https://ria.ru/20240205/fsb-1925425070.html

https://ria.ru/20231214/mechta-1915842683.html

https://ria.ru/20240307/arkhivy-1931609373.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность