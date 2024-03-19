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Минобороны назвало обновление подводного флота центром своего внимания - РИА Новости, 19.03.2024
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00:07 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/flot-1934127212.html
Минобороны назвало обновление подводного флота центром своего внимания
Минобороны назвало обновление подводного флота центром своего внимания - РИА Новости, 19.03.2024
Минобороны назвало обновление подводного флота центром своего внимания
Обновление и укрепление как атомной, так и неатомной составляющей подводного флота России находится в центре внимания военного руководства страны, сообщили в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T00:07
2024-03-19T00:07
безопасность
россия
арктика
александр i
николай i
севмаш
адмиралтейские верфи
кронштадт
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Обновление и укрепление как атомной, так и неатомной составляющей подводного флота России находится в центре внимания военного руководства страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. День моряка-подводника ВМФ России отмечается 19 марта. "В центре внимания министерства обороны РФ и Главного командования находится деятельность по обновлению и укреплению атомной и неатомной составляющей Подводных сил. Так, в 2023-2024 гг. предприятие "Севмаш" передало ВМФ России АПЛ "Красноярск", "Император Александр III". (В один день) были выведены из эллинга АПЛ "Архангельск", АПЛ "Князь Пожарский". "Адмиралтейские верфи" передали в состав неатомные подводные лодки "Можайск" и "Кронштадт", - говорится в сообщении. Подводные лодки, обладающие высокой мобильностью, скрытностью и способностью эффективно участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач, в Минобороны назвали главной ударной сила флота. Серийное строительство атомных и дизель-электрических подводных лодок продолжается, подчеркнули в российском военном ведомстве. Служба на подлодках новых проектов, оснащенных сложнейшими системами оружия и вооружения, предъявляет высокие требования к уровню подготовки подводников. Для этого в учебных центрах ВМФ десятки экипажей ежегодно готовят к боевому применению ракетного и торпедного оружия, учат тактике морского боя и умением принимать быстрые и грамотные решения в любых условиях обстановки, рассказали в МО РФ. Также совершенствуются системы базирования субмарин, развивается система поисково-спасательного обеспечения действий Подводных сил ВМФ России. Особое внимание Главным командованием ВМФ России уделяется продолжению и развитию отечественной школы подлëдного плавания подводных лодок в Арктике. История российского подводного флота началась 19 марта 1906 года, когда указом императора Николая II подлодки были выделены в отдельный класс. К началу первой мировой войны они стали полноценным родом сил, способным решать разнообразные задачи. Существенный вклад внёс подводный флот и в победу в Великой Отечественной войне. В Минобороны напомнили, что за годы войны подводники совершили более 1,2 тысячи боевых походов, произвели около 700 торпедных атак, выпустили 1542 торпед, в активных минных заграждениях поставили 1736 мин. В итоге ими было потоплено около 100 боевых кораблей и более 200 транспортов противника. Первая в России атомная подводная лодке К-3 "Ленинский комсомол" вошла в состав флота 1 июля 1958 года. Спустя более 60 лет Россия по-прежнему является лидером в этом направлении, одной из немногих стран обладающих способностью осуществлять полный цикл строительства кораблей таких классов. "Атомный подводный флот – это национальная гордость, он является существенным фактором сдерживания любых агрессивных устремлений с морских и океанских направлений", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240229/putin-1930183349.html
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безопасность, россия, арктика, александр i, николай i, севмаш, адмиралтейские верфи, кронштадт
Безопасность, Россия, Арктика, Александр I, Николай I, Севмаш, Адмиралтейские верфи, Кронштадт
Минобороны назвало обновление подводного флота центром своего внимания

Минобороны: в центре внимания находится обновление подводного флота

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге
Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 Кронштадт на судостроительном заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащие перед началом торжественной церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 677 "Кронштадт" на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Обновление и укрепление как атомной, так и неатомной составляющей подводного флота России находится в центре внимания военного руководства страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
День моряка-подводника ВМФ России отмечается 19 марта.
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29 февраля, 12:30
"В центре внимания министерства обороны РФ и Главного командования находится деятельность по обновлению и укреплению атомной и неатомной составляющей Подводных сил. Так, в 2023-2024 гг. предприятие "Севмаш" передало ВМФ России АПЛ "Красноярск", "Император Александр III". (В один день) были выведены из эллинга АПЛ "Архангельск", АПЛ "Князь Пожарский". "Адмиралтейские верфи" передали в состав неатомные подводные лодки "Можайск" и "Кронштадт", - говорится в сообщении.
Подводные лодки, обладающие высокой мобильностью, скрытностью и способностью эффективно участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач, в Минобороны назвали главной ударной сила флота. Серийное строительство атомных и дизель-электрических подводных лодок продолжается, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Служба на подлодках новых проектов, оснащенных сложнейшими системами оружия и вооружения, предъявляет высокие требования к уровню подготовки подводников. Для этого в учебных центрах ВМФ десятки экипажей ежегодно готовят к боевому применению ракетного и торпедного оружия, учат тактике морского боя и умением принимать быстрые и грамотные решения в любых условиях обстановки, рассказали в МО РФ.
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Также совершенствуются системы базирования субмарин, развивается система поисково-спасательного обеспечения действий Подводных сил ВМФ России. Особое внимание Главным командованием ВМФ России уделяется продолжению и развитию отечественной школы подлëдного плавания подводных лодок в Арктике.
История российского подводного флота началась 19 марта 1906 года, когда указом императора Николая II подлодки были выделены в отдельный класс. К началу первой мировой войны они стали полноценным родом сил, способным решать разнообразные задачи.
Существенный вклад внёс подводный флот и в победу в Великой Отечественной войне. В Минобороны напомнили, что за годы войны подводники совершили более 1,2 тысячи боевых походов, произвели около 700 торпедных атак, выпустили 1542 торпед, в активных минных заграждениях поставили 1736 мин. В итоге ими было потоплено около 100 боевых кораблей и более 200 транспортов противника.
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Первая в России атомная подводная лодке К-3 "Ленинский комсомол" вошла в состав флота 1 июля 1958 года. Спустя более 60 лет Россия по-прежнему является лидером в этом направлении, одной из немногих стран обладающих способностью осуществлять полный цикл строительства кораблей таких классов.
"Атомный подводный флот – это национальная гордость, он является существенным фактором сдерживания любых агрессивных устремлений с морских и океанских направлений", - добавили в МО РФ.
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БезопасностьРоссияАрктикаАлександр IНиколай IСевмашАдмиралтейские верфиКронштадт
 
 
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