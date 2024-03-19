https://ria.ru/20240319/finansirovanie-1934335350.html

США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп

США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп - РИА Новости, 19.03.2024

США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп

США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить чужую долю, считает бывший американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:22

2024-03-19T20:22

2024-03-19T20:22

сша

россия

владимир путин

южная каролина

дональд трамп

нато

такер карлсон

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить чужую долю, считает бывший американский президент Дональд Трамп. "США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", - заявил Трамп в интервью британскому телеканалу GBNews. Он отметил, что если другие участники НАТО станут вносить в бюджет организации справедливую часть, то США останутся приверженными своим обязательствам в рамках альянса. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240319/nato-1934290727.html

https://ria.ru/20240314/tramp-1932852890.html

сша

россия

южная каролина

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сша, россия, владимир путин, южная каролина, дональд трамп, нато, такер карлсон