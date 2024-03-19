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Житель Волгоградской области получил срок за фейки об армии

Житель Волгоградской области получил срок за фейки об армии - РИА Новости, 19.03.2024

Житель Волгоградской области получил срок за фейки об армии

Волгоградский областной суд приговорил жителя Котельниковского района к пяти годам колонии общего режима за публикацию в соцсетях недостоверной информации о... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:03

2024-03-19T17:03

2024-03-19T17:03

россия

буча

киев

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дмитрий песков

волгоградский областной суд

оон

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ВОЛГОГРАД, 19 мар – РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил жителя Котельниковского района к пяти годам колонии общего режима за публикацию в соцсетях недостоверной информации о действиях российской армии, приговор вступил в силу, сообщает во вторник пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По информации суда, в апреле 2022 года житель Котельниковского района разместил на своей странице во "ВКонтакте" ложную информацию об использовании армии России против мирного населения в ходе СВО на Украине, а именно о событиях в Буче. В суде установлено, что утверждения в комментарии подсудимого не соответствуют официальным заявлениям Минобороны РФ и представителя России в ООН о данных событиях. "Приговором Котельниковского районного суда Волгоградской области Василий М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п."д" ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), с назначением наказания в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда. Отмечается, что мужчина вину не признал и попытался обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции, но безуспешно. Приговор вступил в силу. В Минобороны РФ ранее отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933973701.html

https://ria.ru/20240317/fake-1933771875.html

https://ria.ru/20240305/sayt-1931257728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, буча, киев, сергей лавров, дмитрий полянский, дмитрий песков, волгоградский областной суд, оон, в мире