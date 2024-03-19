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Постпред ответил на заявление Молдавии об участии России в сессии ФАО - РИА Новости, 19.03.2024
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19:42 19.03.2024 (обновлено: 20:04 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/fao-1934329530.html
Постпред ответил на заявление Молдавии об участии России в сессии ФАО
Постпред ответил на заявление Молдавии об участии России в сессии ФАО - РИА Новости, 19.03.2024
Постпред ответил на заявление Молдавии об участии России в сессии ФАО
Молдавия посчитала, что проведение конференции ФАО дает ей право по своему усмотрению определять формат участия России на сессии Продовольственной и... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:42
2024-03-19T20:04
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РИМ, 19 мар – РИА Новости. Молдавия посчитала, что проведение конференции ФАО дает ей право по своему усмотрению определять формат участия России на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в Кишиневе, эта попытка создает опасный прецедент и является продолжением курса на политизацию ее деятельности, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постоянного представителя РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Игоря Голубовского."Постоянное представительство Российской Федерации глубоко озабочено заявлением МИД Молдавии от 19 марта о нежелании видеть российскую делегацию на 34-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы, которая должна состояться 14-17 мая сего года в Кишиневе", - говорится в заявлении.Организация подобного мероприятия, напомнили Молдавии в российской миссии, накладывает на страну-хозяйку серьезные обязательства перед ФАО в целом и ее государствами-членами."Молдавская сторона посчитала, что проведение Региональной конференции дает ей право по своему усмотрению определять формат участия России в этом международном мероприятии", - говорится в комментарии Голубовского. Он подчеркнул, что Россия является полноправным членом ФАО и одним из крупнейших производителей продовольствия, сельскохозяйственных товаров и удобрений не только в Европе, но и в мире в целом."Попытка молдавских властей в одностороннем порядке предписать России формат ее участия в сессии создает опасный прецедент для работы организации в целом и является ничем иным, как продолжением курса на политизацию деятельности ФАО в условиях непростой ситуации с продовольственной безопасностью в мире", - заявил постпред РФ.ФАО в ответ на запрос РИА Новости отказалась комментировать заявление молдавской стороны.Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Кишиневе "откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем".Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. Позже Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с Москвой за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность проголосовать на выборах президента России, эти шаги являются частью антироссийской кампании Кишинева и не останутся без ответа, заявила Захарова.
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934307123.html
https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html
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россия, молдавия, фао, оон, политика
Россия, Молдавия, ФАО, ООН, Политика
Постпред ответил на заявление Молдавии об участии России в сессии ФАО

Дипломат: Молдавия решила, что может определять формат участия РФ в сессии ФАО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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РИМ, 19 мар – РИА Новости. Молдавия посчитала, что проведение конференции ФАО дает ей право по своему усмотрению определять формат участия России на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в Кишиневе, эта попытка создает опасный прецедент и является продолжением курса на политизацию ее деятельности, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении постоянного представителя РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Игоря Голубовского.
"Постоянное представительство Российской Федерации глубоко озабочено заявлением МИД Молдавии от 19 марта о нежелании видеть российскую делегацию на 34-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы, которая должна состояться 14-17 мая сего года в Кишиневе", - говорится в заявлении.
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Организация подобного мероприятия, напомнили Молдавии в российской миссии, накладывает на страну-хозяйку серьезные обязательства перед ФАО в целом и ее государствами-членами.
"Молдавская сторона посчитала, что проведение Региональной конференции дает ей право по своему усмотрению определять формат участия России в этом международном мероприятии", - говорится в комментарии Голубовского. Он подчеркнул, что Россия является полноправным членом ФАО и одним из крупнейших производителей продовольствия, сельскохозяйственных товаров и удобрений не только в Европе, но и в мире в целом.
"Попытка молдавских властей в одностороннем порядке предписать России формат ее участия в сессии создает опасный прецедент для работы организации в целом и является ничем иным, как продолжением курса на политизацию деятельности ФАО в условиях непростой ситуации с продовольственной безопасностью в мире", - заявил постпред РФ.
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ФАО в ответ на запрос РИА Новости отказалась комментировать заявление молдавской стороны.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Кишиневе "откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем".
Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. Позже Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.
Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с Москвой за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность проголосовать на выборах президента России, эти шаги являются частью антироссийской кампании Кишинева и не останутся без ответа, заявила Захарова.
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