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Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ - РИА Новости, 19.03.2024
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08:02 19.03.2024 (обновлено: 09:12 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/falkov-1934147971.html
Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ
Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ - РИА Новости, 19.03.2024
Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ
Система приема в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:02
2024-03-19T09:12
общество
валерий фальков
владимир путин
россия
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Система приема в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.&quot;Мы считаем, что это будет способствовать тому, что у абитуриентов появится больше возможностей поступить на то направление подготовки или получить ту профессию, которая ему по душе. Потому что все-таки может быть по-разному — кто-то неправильно выбрал конкретный экзамен, кто-то не успел подготовиться, был не в самой оптимальной форме. Обстоятельства могут быть самые разные&quot;, — сказал Фальков."Мне кажется, это очень хорошее решение — дать возможность в ходе приемной компании сдать ЕГЭ еще раз. Мы будем адаптировать под это всю нашу систему приема в вузы", — добавил министр.
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общество, валерий фальков, владимир путин, россия, навигатор абитуриента, университетская наука
Общество, Валерий Фальков, Владимир Путин, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ

Фальков: программу приема в вузы адаптируют под возможность пересдать ЕГЭ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Система приема в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.
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"Мы считаем, что это будет способствовать тому, что у абитуриентов появится больше возможностей поступить на то направление подготовки или получить ту профессию, которая ему по душе. Потому что все-таки может быть по-разному — кто-то неправильно выбрал конкретный экзамен, кто-то не успел подготовиться, был не в самой оптимальной форме. Обстоятельства могут быть самые разные", — сказал Фальков.

"Мне кажется, это очень хорошее решение — дать возможность в ходе приемной компании сдать ЕГЭ еще раз. Мы будем адаптировать под это всю нашу систему приема в вузы", — добавил министр.
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ОбществоВалерий ФальковВладимир ПутинРоссияНавигатор абитуриентаУниверситетская наука
 
 
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