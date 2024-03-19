https://ria.ru/20240319/falkov-1934147971.html
Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ
Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ - РИА Новости, 19.03.2024
Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ
Система приема в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:02
2024-03-19T08:02
2024-03-19T09:12
общество
валерий фальков
владимир путин
россия
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Система приема в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы."Мы считаем, что это будет способствовать тому, что у абитуриентов появится больше возможностей поступить на то направление подготовки или получить ту профессию, которая ему по душе. Потому что все-таки может быть по-разному — кто-то неправильно выбрал конкретный экзамен, кто-то не успел подготовиться, был не в самой оптимальной форме. Обстоятельства могут быть самые разные", — сказал Фальков."Мне кажется, это очень хорошее решение — дать возможность в ходе приемной компании сдать ЕГЭ еще раз. Мы будем адаптировать под это всю нашу систему приема в вузы", — добавил министр.
https://ria.ru/20240229/shans-1930333929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фальков, владимир путин, россия, навигатор абитуриента, университетская наука
Общество, Валерий Фальков, Владимир Путин, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ
Фальков: программу приема в вузы адаптируют под возможность пересдать ЕГЭ