https://ria.ru/20240319/falkov-1934147971.html

Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ

Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ - РИА Новости, 19.03.2024

Фальков рассказал об адаптации вузов к возможности пересдать ЕГЭ

Система приема в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:02

2024-03-19T08:02

2024-03-19T09:12

общество

валерий фальков

владимир путин

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Система приема в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы."Мы считаем, что это будет способствовать тому, что у абитуриентов появится больше возможностей поступить на то направление подготовки или получить ту профессию, которая ему по душе. Потому что все-таки может быть по-разному — кто-то неправильно выбрал конкретный экзамен, кто-то не успел подготовиться, был не в самой оптимальной форме. Обстоятельства могут быть самые разные", — сказал Фальков."Мне кажется, это очень хорошее решение — дать возможность в ходе приемной компании сдать ЕГЭ еще раз. Мы будем адаптировать под это всю нашу систему приема в вузы", — добавил министр.

https://ria.ru/20240229/shans-1930333929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, валерий фальков, владимир путин, россия, навигатор абитуриента, университетская наука