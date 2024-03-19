https://ria.ru/20240319/estoniya-1934312669.html
Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии
Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии - РИА Новости, 19.03.2024
Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии
Россия оставляет за собой право на ответ Эстонии за высылку российского дипломата, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Таллине. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:33
2024-03-19T18:33
2024-03-19T18:36
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответ Эстонии за высылку российского дипломата, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Таллине."Сегодня временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был приглашен в МИД Эстонии, где ему было заявлено о решении эстонской стороны под надуманным предлогом объявить дипломата посольства России – пресс-секретаря нашей дипмиссии персоной нон грата. Была вручена соответствующая нота", - сообщили в российской дипмиссии."Расцениваем это как очередной откровенно враждебный шаг Таллина, ведущий к дальнейшей деградации отношений между нашими странами. Москва оставляет за собой право на ответ", - отметили в посольстве РФ.
https://ria.ru/20240317/estoniya-1933583965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Эстония, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии
Посольство России пообещало ответ на высылку дипломата из Эстонии