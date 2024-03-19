https://ria.ru/20240319/estoniya-1934312669.html

Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии

Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии - РИА Новости, 19.03.2024

Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии

Россия оставляет за собой право на ответ Эстонии за высылку российского дипломата, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Таллине. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:33

2024-03-19T18:33

2024-03-19T18:36

россия

эстония

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответ Эстонии за высылку российского дипломата, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Таллине."Сегодня временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был приглашен в МИД Эстонии, где ему было заявлено о решении эстонской стороны под надуманным предлогом объявить дипломата посольства России – пресс-секретаря нашей дипмиссии персоной нон грата. Была вручена соответствующая нота", - сообщили в российской дипмиссии."Расцениваем это как очередной откровенно враждебный шаг Таллина, ведущий к дальнейшей деградации отношений между нашими странами. Москва оставляет за собой право на ответ", - отметили в посольстве РФ.

https://ria.ru/20240317/estoniya-1933583965.html

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эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эстония, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)