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Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии - РИА Новости, 19.03.2024
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18:33 19.03.2024 (обновлено: 18:36 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/estoniya-1934312669.html
Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии
Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии - РИА Новости, 19.03.2024
Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии
Россия оставляет за собой право на ответ Эстонии за высылку российского дипломата, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Таллине. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:33
2024-03-19T18:36
россия
эстония
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответ Эстонии за высылку российского дипломата, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Таллине."Сегодня временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был приглашен в МИД Эстонии, где ему было заявлено о решении эстонской стороны под надуманным предлогом объявить дипломата посольства России – пресс-секретаря нашей дипмиссии персоной нон грата. Была вручена соответствующая нота", - сообщили в российской дипмиссии."Расцениваем это как очередной откровенно враждебный шаг Таллина, ведущий к дальнейшей деградации отношений между нашими странами. Москва оставляет за собой право на ответ", - отметили в посольстве РФ.
https://ria.ru/20240317/estoniya-1933583965.html
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россия, эстония, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Эстония, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посольство России осудило высылку дипломата из Эстонии

Посольство России пообещало ответ на высылку дипломата из Эстонии

© Фото : Посольство России в ЭстонииЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Посольство России в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ответ Эстонии за высылку российского дипломата, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Таллине.
"Сегодня временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был приглашен в МИД Эстонии, где ему было заявлено о решении эстонской стороны под надуманным предлогом объявить дипломата посольства России – пресс-секретаря нашей дипмиссии персоной нон грата. Была вручена соответствующая нота", - сообщили в российской дипмиссии.
"Расцениваем это как очередной откровенно враждебный шаг Таллина, ведущий к дальнейшей деградации отношений между нашими странами. Москва оставляет за собой право на ответ", - отметили в посольстве РФ.
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РоссияЭстонияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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