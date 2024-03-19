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В ЕС секретно готовятся к интеграции Украины и Молдавии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
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09:46 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/es-1934159636.html
В ЕС секретно готовятся к интеграции Украины и Молдавии, пишут СМИ
В ЕС секретно готовятся к интеграции Украины и Молдавии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
В ЕС секретно готовятся к интеграции Украины и Молдавии, пишут СМИ
Чиновники ЕС предпочитают "держать в секрете" работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран из-за "побочных... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:46
2024-03-19T09:46
в мире
украина
молдавия
киев
еврокомиссия
politico
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Чиновники ЕС предпочитают "держать в секрете" работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран из-за "побочных эффектов", которые будут иметь последствия для фермеров, сообщает газета Politico. "Чиновники ЕС заявили, что они предпочитают держать в секрете проводимую работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран", - говорится в публикации издания. Как отмечает издание, в особенности это делается с учетом "побочных эффектов", которые будут иметь последствия для фермеров. "Давайте будем честны: никто не хочет говорить об этом (расширении) перед европейскими выборами... Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров - это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы", - заявил изданию один из европейских чиновников. Согласно информации газеты, главы европейских государств на саммите 21-22 марта "почти не коснутся внутренней домашней работы" по расширению ЕС. Как отмечается в проекте итогового заявления встречи на высшем уровне, они собираются лишь "подвести итоги" того, что необходимо сделать. "Комиссия должна была опубликовать сообщение о реформе, предшествующей расширению, в конце февраля. Этого не произошло, и проект был сильно смягчен", - пишет издание. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условия для такого шага. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934089476.html
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
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в мире, украина, молдавия, киев, еврокомиссия, politico, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Еврокомиссия, Politico, Евросоюз
В ЕС секретно готовятся к интеграции Украины и Молдавии, пишут СМИ

Politico: в ЕС тайно ведут работу по подготовке к интеграции Украине и Молдавии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Чиновники ЕС предпочитают "держать в секрете" работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран из-за "побочных эффектов", которые будут иметь последствия для фермеров, сообщает газета Politico.
«
"Чиновники ЕС заявили, что они предпочитают держать в секрете проводимую работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран", - говорится в публикации издания.
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Как отмечает издание, в особенности это делается с учетом "побочных эффектов", которые будут иметь последствия для фермеров.
"Давайте будем честны: никто не хочет говорить об этом (расширении) перед европейскими выборами... Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров - это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы", - заявил изданию один из европейских чиновников.
Согласно информации газеты, главы европейских государств на саммите 21-22 марта "почти не коснутся внутренней домашней работы" по расширению ЕС. Как отмечается в проекте итогового заявления встречи на высшем уровне, они собираются лишь "подвести итоги" того, что необходимо сделать.
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"Комиссия должна была опубликовать сообщение о реформе, предшествующей расширению, в конце февраля. Этого не произошло, и проект был сильно смягчен", - пишет издание.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условия для такого шага.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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