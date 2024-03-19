В ЕС секретно готовятся к интеграции Украины и Молдавии, пишут СМИ
Politico: в ЕС тайно ведут работу по подготовке к интеграции Украине и Молдавии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Чиновники ЕС предпочитают "держать в секрете" работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран из-за "побочных эффектов", которые будут иметь последствия для фермеров, сообщает газета Politico.
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"Чиновники ЕС заявили, что они предпочитают держать в секрете проводимую работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран", - говорится в публикации издания.
Как отмечает издание, в особенности это делается с учетом "побочных эффектов", которые будут иметь последствия для фермеров.
"Давайте будем честны: никто не хочет говорить об этом (расширении) перед европейскими выборами... Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров - это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы", - заявил изданию один из европейских чиновников.
Согласно информации газеты, главы европейских государств на саммите 21-22 марта "почти не коснутся внутренней домашней работы" по расширению ЕС. Как отмечается в проекте итогового заявления встречи на высшем уровне, они собираются лишь "подвести итоги" того, что необходимо сделать.
"Комиссия должна была опубликовать сообщение о реформе, предшествующей расширению, в конце февраля. Этого не произошло, и проект был сильно смягчен", - пишет издание.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условия для такого шага.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.