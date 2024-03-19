Из Казахстана в Россию экстрадировали женщину, обвиняемую в мошенничестве
Из Казахстана экстрадировали жительницу Сахалина, обвиняемую в мошенничестве
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мар – РИА Новости. Жительницу Сахалина, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в многомиллионном мошенничестве, экстрадировали в Россию из Казахстана, сообщает пресс-служба МВД РФ.
"В результате розыска, организованного по каналам Интерпола, аферистка была установлена и задержана компетентными органами Республики Казахстан в городе Шымкенте и экстрадирована на территорию Российской Федерации, в Сахалинскую область. Обвиняемая заключена под стражу", - говорится в сообщении.
По информации МВД, предварительно установлено, что с 2010 по 2014 год злоумышленница заняла у двух жительниц Сахалинской области по 200 тысяч долларов, третья передала ей порядка 20 миллионов рублей. Деньги она брала под проценты якобы для открытия бизнеса по перевозке из Японии автомобилей, оставив в качестве гарантии расписки, но возвращать долги не собиралась.
В 2019 году в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако осенью 2022 года женщина покинула Россию, выехав в Южную Корею, а затем уехала в Турцию к своему супругу – гражданину данного государства, где получила турецкое гражданство. В декабре 2022 года россиянку объявили в международный розыск.
"В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки", – цитирует пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.