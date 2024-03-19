https://ria.ru/20240319/ekstraditsiya-1934204178.html

Из Казахстана в Россию экстрадировали женщину, обвиняемую в мошенничестве

Из Казахстана в Россию экстрадировали женщину, обвиняемую в мошенничестве - РИА Новости, 19.03.2024

Из Казахстана в Россию экстрадировали женщину, обвиняемую в мошенничестве

Жительницу Сахалина, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в многомиллионном мошенничестве, экстрадировали в Россию из Казахстана, сообщает РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:29

2024-03-19T12:29

2024-03-19T12:29

россия

казахстан

сахалинская область

ирина волк

интерпол

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мар – РИА Новости. Жительницу Сахалина, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в многомиллионном мошенничестве, экстрадировали в Россию из Казахстана, сообщает пресс-служба МВД РФ. "В результате розыска, организованного по каналам Интерпола, аферистка была установлена и задержана компетентными органами Республики Казахстан в городе Шымкенте и экстрадирована на территорию Российской Федерации, в Сахалинскую область. Обвиняемая заключена под стражу", - говорится в сообщении. По информации МВД, предварительно установлено, что с 2010 по 2014 год злоумышленница заняла у двух жительниц Сахалинской области по 200 тысяч долларов, третья передала ей порядка 20 миллионов рублей. Деньги она брала под проценты якобы для открытия бизнеса по перевозке из Японии автомобилей, оставив в качестве гарантии расписки, но возвращать долги не собиралась. В 2019 году в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако осенью 2022 года женщина покинула Россию, выехав в Южную Корею, а затем уехала в Турцию к своему супругу – гражданину данного государства, где получила турецкое гражданство. В декабре 2022 года россиянку объявили в международный розыск. "В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки", – цитирует пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

https://ria.ru/20240314/moshenniki-1932918504.html

https://ria.ru/20240306/moshenniki-1931349507.html

россия

казахстан

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, казахстан, сахалинская область, ирина волк, интерпол, происшествия