https://ria.ru/20240319/ekonomika-1934352304.html

Экономика является базой развития страны, заявил Путин

Экономика является базой развития страны, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024

Экономика является базой развития страны, заявил Путин

Меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета можно реализовывать только на основе развития экономики, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T22:49

2024-03-19T22:49

2024-03-20T10:33

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета можно реализовывать только на основе развития экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Самое главное - это народосбережение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей. Это воспитание молодого поколения. И все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики", - сказал он на встрече с главами думских фракций. Путин подчеркнул, что это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы. "Технологического суверенитета, социального развития", - добавил он.

https://ria.ru/20240319/ukreplenie-1934351146.html

россия

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россия, владимир путин, экономика