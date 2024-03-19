https://ria.ru/20240319/ekonomika-1934352304.html
Экономика является базой развития страны, заявил Путин
Экономика является базой развития страны, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
Экономика является базой развития страны, заявил Путин
Меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета можно реализовывать только на основе развития экономики, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T22:49
2024-03-19T22:49
2024-03-20T10:33
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Меры по народосбережению и достижению технологического суверенитета можно реализовывать только на основе развития экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Самое главное - это народосбережение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей. Это воспитание молодого поколения. И все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики", - сказал он на встрече с главами думских фракций. Путин подчеркнул, что это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы. "Технологического суверенитета, социального развития", - добавил он.
https://ria.ru/20240319/ukreplenie-1934351146.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Экономика является базой развития страны, заявил Путин
Путин заявил, что экономика — это база развития страны