https://ria.ru/20240319/dtp-1934256435.html

В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП

В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 19.03.2024

В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП

Автомобиль Lada XRAY столкнулся со школьным автобусом в Ульяновской области, оба транспортных средства съехали в кювет, пострадали четыре человека, сообщили... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:22

2024-03-19T15:22

2024-03-19T15:22

происшествия

ульяновская область

россия

буинск

гибдд мвд рф

lada vesta

авто

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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Автомобиль Lada XRAY столкнулся со школьным автобусом в Ульяновской области, оба транспортных средства съехали в кювет, пострадали четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону. По предварительным данным, в 13.19 на дороге "Казань - Буинск - Ульяновск" при повороте на село Арбузовка водитель Lada XRAY при попытке обгона столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей. После столкновения транспортные средства съехали в кювет. "В автобусе находились 12 детей и двое сопровождающих их взрослых. В результате ДТП дети, находившиеся в автобусе, не пострадали. В медицинское учреждение доставлены четыре человека: женщина 1960 года рождения, находившаяся в автобусе, две женщины из легковой автомашины и несовершеннолетний пассажир машины (девочка 2010 года рождения)", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20240316/dtp-1933571992.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область, россия, буинск, гибдд мвд рф, lada vesta, авто