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В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 19.03.2024
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15:22 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/dtp-1934256435.html
В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП
В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 19.03.2024
В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП
Автомобиль Lada XRAY столкнулся со школьным автобусом в Ульяновской области, оба транспортных средства съехали в кювет, пострадали четыре человека, сообщили... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:22
2024-03-19T15:22
происшествия
ульяновская область
россия
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Автомобиль Lada XRAY столкнулся со школьным автобусом в Ульяновской области, оба транспортных средства съехали в кювет, пострадали четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону. По предварительным данным, в 13.19 на дороге "Казань - Буинск - Ульяновск" при повороте на село Арбузовка водитель Lada XRAY при попытке обгона столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей. После столкновения транспортные средства съехали в кювет. "В автобусе находились 12 детей и двое сопровождающих их взрослых. В результате ДТП дети, находившиеся в автобусе, не пострадали. В медицинское учреждение доставлены четыре человека: женщина 1960 года рождения, находившаяся в автобусе, две женщины из легковой автомашины и несовершеннолетний пассажир машины (девочка 2010 года рождения)", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240316/dtp-1933571992.html
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происшествия, ульяновская область, россия, буинск, гибдд мвд рф, lada vesta, авто
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Буинск, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta, Авто
В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП

В Ульяновской области четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Автомобиль Lada XRAY столкнулся со школьным автобусом в Ульяновской области, оба транспортных средства съехали в кювет, пострадали четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.
По предварительным данным, в 13.19 на дороге "Казань - Буинск - Ульяновск" при повороте на село Арбузовка водитель Lada XRAY при попытке обгона столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей. После столкновения транспортные средства съехали в кювет.
«
"В автобусе находились 12 детей и двое сопровождающих их взрослых. В результате ДТП дети, находившиеся в автобусе, не пострадали. В медицинское учреждение доставлены четыре человека: женщина 1960 года рождения, находившаяся в автобусе, две женщины из легковой автомашины и несовершеннолетний пассажир машины (девочка 2010 года рождения)", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
Место ДТП в Омской области. 16 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек
16 марта, 22:27
 
ПроисшествияУльяновская областьРоссияБуинскГИБДД МВД РФLada VestaАвто
 
 
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