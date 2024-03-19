https://ria.ru/20240319/dtp-1934256435.html
В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП
В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 19.03.2024
В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП
Автомобиль Lada XRAY столкнулся со школьным автобусом в Ульяновской области, оба транспортных средства съехали в кювет, пострадали четыре человека, сообщили... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:22
2024-03-19T15:22
2024-03-19T15:22
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Автомобиль Lada XRAY столкнулся со школьным автобусом в Ульяновской области, оба транспортных средства съехали в кювет, пострадали четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону. По предварительным данным, в 13.19 на дороге "Казань - Буинск - Ульяновск" при повороте на село Арбузовка водитель Lada XRAY при попытке обгона столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей. После столкновения транспортные средства съехали в кювет. "В автобусе находились 12 детей и двое сопровождающих их взрослых. В результате ДТП дети, находившиеся в автобусе, не пострадали. В медицинское учреждение доставлены четыре человека: женщина 1960 года рождения, находившаяся в автобусе, две женщины из легковой автомашины и несовершеннолетний пассажир машины (девочка 2010 года рождения)", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
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происшествия, ульяновская область, россия, буинск, гибдд мвд рф, lada vesta, авто
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Буинск, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta, Авто
В Ульяновской области школьный автобус попал в ДТП
В Ульяновской области четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом