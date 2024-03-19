https://ria.ru/20240319/drift-1934183517.html

В Чите подросток устроил дрифт на школьном футбольном поле

В Чите подросток устроил дрифт на школьном футбольном поле - РИА Новости, 19.03.2024

В Чите подросток устроил дрифт на школьном футбольном поле

Полиция нашла шестнадцатилетнего подростка, который устроил дрифт на футбольном поле школы в Чите, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Забайкальскому... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:23

2024-03-19T11:23

2024-03-19T11:37

происшествия

россия

чита

забайкальский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧИТА, 19 мар - РИА Новости. Полиция нашла шестнадцатилетнего подростка, который устроил дрифт на футбольном поле школы в Чите, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Забайкальскому краю. "Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность правонарушителя. Им оказался 16-летний читинец. Молодой человек свою вину полностью признал", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по части 1 статьи 12.2 (управление транспортным средством без номеров) и по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение предписаний дорожных знаков либо требований разметки). Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. "Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавили в полицейском главке.

https://ria.ru/20240213/pervoklassnik-1926998815.html

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забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чита, забайкальский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)