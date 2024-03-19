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В Чите подросток устроил дрифт на школьном футбольном поле
В Чите подросток устроил дрифт на школьном футбольном поле - РИА Новости, 19.03.2024
В Чите подросток устроил дрифт на школьном футбольном поле
Полиция нашла шестнадцатилетнего подростка, который устроил дрифт на футбольном поле школы в Чите, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Забайкальскому... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:23
2024-03-19T11:23
2024-03-19T11:37
происшествия
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ЧИТА, 19 мар - РИА Новости. Полиция нашла шестнадцатилетнего подростка, который устроил дрифт на футбольном поле школы в Чите, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Забайкальскому краю. "Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность правонарушителя. Им оказался 16-летний читинец. Молодой человек свою вину полностью признал", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по части 1 статьи 12.2 (управление транспортным средством без номеров) и по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение предписаний дорожных знаков либо требований разметки). Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. "Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавили в полицейском главке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чита, забайкальский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Чита, Забайкальский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Чите подросток устроил дрифт на школьном футбольном поле
В Чите задержали подростка, устроившего дрифт на школьном футбольном поле
ЧИТА, 19 мар - РИА Новости.
Полиция нашла шестнадцатилетнего подростка, который устроил дрифт на футбольном поле школы в Чите, сообщается в Telegram-канале
УМВД России по Забайкальскому краю.
"Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность правонарушителя. Им оказался 16-летний читинец. Молодой человек свою вину полностью признал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено административное производство по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по части 1 статьи 12.2 (управление транспортным средством без номеров) и по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение предписаний дорожных знаков либо требований разметки). Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
"Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавили в полицейском главке.
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