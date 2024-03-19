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ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью - РИА Новости, 19.03.2024
ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:16
2024-03-19T13:16
2024-03-19T13:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Разведкой группировки войск "Запад" была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью. Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены", - говорится в сообщении.
белгородская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Удар по украинским диверсантам в приграничном районе с Белгородской областью
Российские военные нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили в Минобороны и показали видео
2024-03-19T13:16
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PT0M46S
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Уничтожение пункта дислокации украинских диверсантов в районе Рыжевки в Сумской области
Минобороны показало кадры уничтожения пункта дислокации украинских диверсантов в районе Рыжевки в Сумской области
2024-03-19T13:16
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, видео
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.
2024-03-19T13:16
true
PT0M46S
ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
МО: ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью