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ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 19.03.2024 (обновлено: 13:44 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/drg-1934216999.html
ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью - РИА Новости, 19.03.2024
ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:16
2024-03-19T13:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Разведкой группировки войск "Запад" была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью. Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены", - говорится в сообщении.
белгородская область
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Удар по украинским диверсантам в приграничном районе с Белгородской областью
Российские военные нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили в Минобороны и показали видео
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Уничтожение пункта дислокации украинских диверсантов в районе Рыжевки в Сумской области
Минобороны показало кадры уничтожения пункта дислокации украинских диверсантов в районе Рыжевки в Сумской области
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, видео
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.
2024-03-19T13:16
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PT0M46S
ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

МО: ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.
"Разведкой группировки войск "Запад" была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью. Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская область
 
 
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