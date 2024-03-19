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ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью - РИА Новости, 19.03.2024

ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:16

2024-03-19T13:16

2024-03-19T13:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Разведкой группировки войск "Запад" была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью. Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены", - говорится в сообщении.

белгородская область

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Удар по украинским диверсантам в приграничном районе с Белгородской областью Российские военные нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили в Минобороны и показали видео 2024-03-19T13:16 true PT0M46S

Уничтожение пункта дислокации украинских диверсантов в районе Рыжевки в Сумской области Минобороны показало кадры уничтожения пункта дислокации украинских диверсантов в районе Рыжевки в Сумской области 2024-03-19T13:16 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, видео