https://ria.ru/20240319/doroga-1934337052.html

Поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию запустят до конца года

Поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию запустят до конца года - РИА Новости, 19.03.2024

Поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию запустят до конца года

Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы начнет функционировать до конца года, сообщил Росжелдор. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:36

2024-03-19T20:36

2024-03-19T21:01

ростов-на-дону

новороссия

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

республика крым

донецкая железная дорога

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы начнет функционировать до конца года, сообщил Росжелдор."Железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года. Об этом рассказал первый заместитель руководителя ФГУП "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых", — говорится в заявлении.По словам Калеватых, работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начались в сентябре прошлого года. За это время проложили участок протяженностью 63 километра и восстановили 140 километров путей. Это первый этап проекта, еще два завершат до конца 2024 года. Они предусматривают прокладку тупиков и развязок для трасс, возведение помещений для дежурных на станциях и другие работы."Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров", — подчеркнул Калеватых.Перевозчиком как на грузовом, так и на пассажирском сообщениях будет ФГУП "Железные дороги Новороссии". Грузовые поезда начали курсировать по новому маршруту 15 марта. Пассажирское сообщение возобновят после нормализации обстановки в этом регионе.Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин отметил, что открытие движения на этом маршруте создаст благоприятные условия для развития экономики новых регионов."Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении пойдут грузы в первую очередь с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии — стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Плюс это дополнительные рабочие места для местных жителей", — подчеркнул он.Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе. Строительство и восстановление путей велось силами ФГУП "Железные дороги Новороссии".ФГУП "Железные дороги Новороссии" создано распоряжением правительства России от 29 мая 2023 года. Предприятие объединит железные дороги четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это ГУП ДНР "Донецкая железная дорога", ГУП ЛНР "Луганская железная дорога", ГУП "Херсонская железная дорога", ГП "Мелитопольская железная дорога" и трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса".ФГУП "Железные дороги Новороссии" находится в ведении Росжелдора. Головной офис расположен в Донецке. Объединение железнодорожных предприятий позволит выстроить единую логистику в четырех новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок. Основные задачи "Железных дорог Новороссии" — обеспечение потребностей в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках и поэтапный вывод предприятия на безубыточный уровень.

https://ria.ru/20240319/blagodarnost-1934236949.html

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933860864.html

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ростов-на-дону

новороссия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, новороссия, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), республика крым, донецкая железная дорога