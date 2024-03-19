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Поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию запустят до конца года - РИА Новости, 19.03.2024
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20:36 19.03.2024 (обновлено: 21:01 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/doroga-1934337052.html
Поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию запустят до конца года
Поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию запустят до конца года - РИА Новости, 19.03.2024
Поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию запустят до конца года
Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы начнет функционировать до конца года, сообщил Росжелдор. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:36
2024-03-19T21:01
ростов-на-дону
новороссия
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
республика крым
донецкая железная дорога
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы начнет функционировать до конца года, сообщил Росжелдор."Железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года. Об этом рассказал первый заместитель руководителя ФГУП "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых", — говорится в заявлении.По словам Калеватых, работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начались в сентябре прошлого года. За это время проложили участок протяженностью 63 километра и восстановили 140 километров путей. Это первый этап проекта, еще два завершат до конца 2024 года. Они предусматривают прокладку тупиков и развязок для трасс, возведение помещений для дежурных на станциях и другие работы."Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров", — подчеркнул Калеватых.Перевозчиком как на грузовом, так и на пассажирском сообщениях будет ФГУП "Железные дороги Новороссии". Грузовые поезда начали курсировать по новому маршруту 15 марта. Пассажирское сообщение возобновят после нормализации обстановки в этом регионе.Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин отметил, что открытие движения на этом маршруте создаст благоприятные условия для развития экономики новых регионов."Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении пойдут грузы в первую очередь с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии — стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Плюс это дополнительные рабочие места для местных жителей", — подчеркнул он.Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе. Строительство и восстановление путей велось силами ФГУП "Железные дороги Новороссии".ФГУП "Железные дороги Новороссии" создано распоряжением правительства России от 29 мая 2023 года. Предприятие объединит железные дороги четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это ГУП ДНР "Донецкая железная дорога", ГУП ЛНР "Луганская железная дорога", ГУП "Херсонская железная дорога", ГП "Мелитопольская железная дорога" и трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса".ФГУП "Железные дороги Новороссии" находится в ведении Росжелдора. Головной офис расположен в Донецке. Объединение железнодорожных предприятий позволит выстроить единую логистику в четырех новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок. Основные задачи "Железных дорог Новороссии" — обеспечение потребностей в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках и поэтапный вывод предприятия на безубыточный уровень.
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ростов-на-дону
новороссия
республика крым
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ростов-на-дону, новороссия, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), республика крым, донецкая железная дорога
Ростов-на-Дону, Новороссия, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Республика Крым, Донецкая железная дорога
Поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию запустят до конца года

Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию заработает в 2024-м

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы начнет функционировать до конца года, сообщил Росжелдор.
"Железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года. Об этом рассказал первый заместитель руководителя ФГУП "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых", — говорится в заявлении.
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По словам Калеватых, работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начались в сентябре прошлого года. За это время проложили участок протяженностью 63 километра и восстановили 140 километров путей. Это первый этап проекта, еще два завершат до конца 2024 года. Они предусматривают прокладку тупиков и развязок для трасс, возведение помещений для дежурных на станциях и другие работы.
"Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров", — подчеркнул Калеватых.
Перевозчиком как на грузовом, так и на пассажирском сообщениях будет ФГУП "Железные дороги Новороссии". Грузовые поезда начали курсировать по новому маршруту 15 марта. Пассажирское сообщение возобновят после нормализации обстановки в этом регионе.
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Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин отметил, что открытие движения на этом маршруте создаст благоприятные условия для развития экономики новых регионов.
"Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении пойдут грузы в первую очередь с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии — стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Плюс это дополнительные рабочие места для местных жителей", — подчеркнул он.
Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе. Строительство и восстановление путей велось силами ФГУП "Железные дороги Новороссии".
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ФГУП "Железные дороги Новороссии" создано распоряжением правительства России от 29 мая 2023 года. Предприятие объединит железные дороги четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это ГУП ДНР "Донецкая железная дорога", ГУП ЛНР "Луганская железная дорога", ГУП "Херсонская железная дорога", ГП "Мелитопольская железная дорога" и трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса".
ФГУП "Железные дороги Новороссии" находится в ведении Росжелдора. Головной офис расположен в Донецке. Объединение железнодорожных предприятий позволит выстроить единую логистику в четырех новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок. Основные задачи "Железных дорог Новороссии" — обеспечение потребностей в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках и поэтапный вывод предприятия на безубыточный уровень.
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Ростов-на-ДонуНовороссияФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)Республика КрымДонецкая железная дорога
 
 
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