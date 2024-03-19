https://ria.ru/20240319/donetsk-1934308224.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 19.03.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

Украинские войска в 17.55 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:15

2024-03-19T18:15

2024-03-19T18:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 13.30 до 16.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240319/obstrel-1934143982.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины