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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 19.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска в 17.55 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:15
2024-03-19T18:15
2024-03-19T18:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 13.30 до 16.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка