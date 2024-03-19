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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/donetsk-1934308224.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 19.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска в 17.55 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:15
2024-03-19T18:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 13.30 до 16.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934143982.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Сотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
06:28
Кроме того, с 13.30 до 16.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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