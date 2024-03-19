https://ria.ru/20240319/dnr-1934176754.html

Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР

Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2024

Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР

Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:08

2024-03-19T11:08

2024-03-19T12:38

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений", — сказал он, отметив, что продвижение есть и на сложных участках.Также Пушилин рассказал о восстановлении железной дороги в Донбассе, о чем накануне сообщил Владимир Путин. Глава ДНР подчеркнул, что возобновление движения повлияет на развитие экономики многих регионов, включая Крым.Он уточнил, что речь идет как о грузовых, так и пассажирских перевозках.По словам Пушилина, власти будут согласовывать с Минобороны, когда и какие поезда запускать, поскольку необходимо руководствоваться вопросами безопасности.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф