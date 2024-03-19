https://ria.ru/20240319/dnr-1934176754.html
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2024
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР
Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:08
2024-03-19T11:08
2024-03-19T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932017368_0:194:3150:1966_1920x0_80_0_0_84a368744d30ff10e0a4fb376becec91.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений", — сказал он, отметив, что продвижение есть и на сложных участках.Также Пушилин рассказал о восстановлении железной дороги в Донбассе, о чем накануне сообщил Владимир Путин. Глава ДНР подчеркнул, что возобновление движения повлияет на развитие экономики многих регионов, включая Крым.Он уточнил, что речь идет как о грузовых, так и пассажирских перевозках.По словам Пушилина, власти будут согласовывать с Минобороны, когда и какие поезда запускать, поскольку необходимо руководствоваться вопросами безопасности.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932017368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6aa3f1966fe4d56ba12369991bab3fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы РФ
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР
Пушилин: российская армия продвигается почти по всем направлениям в ДНР