Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 19.03.2024 (обновлено: 12:38 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/dnr-1934176754.html
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2024
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР
Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:08
2024-03-19T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932017368_0:194:3150:1966_1920x0_80_0_0_84a368744d30ff10e0a4fb376becec91.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений", — сказал он, отметив, что продвижение есть и на сложных участках.Также Пушилин рассказал о восстановлении железной дороги в Донбассе, о чем накануне сообщил Владимир Путин. Глава ДНР подчеркнул, что возобновление движения повлияет на развитие экономики многих регионов, включая Крым.Он уточнил, что речь идет как о грузовых, так и пассажирских перевозках.По словам Пушилина, власти будут согласовывать с Минобороны, когда и какие поезда запускать, поскольку необходимо руководствоваться вопросами безопасности.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932017368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6aa3f1966fe4d56ba12369991bab3fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы РФ
Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии фронта в ДНР

Пушилин: российская армия продвигается почти по всем направлениям в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений", — сказал он, отметив, что продвижение есть и на сложных участках.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой
08:00
Также Пушилин рассказал о восстановлении железной дороги в Донбассе, о чем накануне сообщил Владимир Путин. Глава ДНР подчеркнул, что возобновление движения повлияет на развитие экономики многих регионов, включая Крым.
Он уточнил, что речь идет как о грузовых, так и пассажирских перевозках.

В понедельник Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу.

По словам Пушилина, власти будут согласовывать с Минобороны, когда и какие поезда запускать, поскольку необходимо руководствоваться вопросами безопасности.
Сгоревшие вокзалы у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Вокзал Мариуполя планируют открыть до конца года
6 марта, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала