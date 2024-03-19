https://ria.ru/20240319/deti-1934358925.html
Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей
Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей - РИА Новости, 20.03.2024
Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей
Из неспокойных округов Белгородской области 22 марта вывезут 1200 детей в Пензу, Тамбов и Калугу, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:54
2024-03-19T23:54
2024-03-20T00:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
тамбов
калуга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934257276_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_fc5da0b991d32b4f1549ac7a17ab916a.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Из неспокойных округов Белгородской области 22 марта вывезут 1200 детей в Пензу, Тамбов и Калугу, заявил губернатор Вячеслав Гладков."Уже 22 марта 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и в Калугу. Мы говорим о тех муниципальных образованиях, которые в первую очередь беспокойны - это Грайворонский округ, Шебекинский округ, Белгородский район и город Белгород. В заявках 9 тысяч человек, мы занимаемся и безусловно все заявки удовлетворим", - заявил Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240319/pvo-1934351405.html
белгородская область
тамбов
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934257276_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_0228f118c23231ff81afc7bcd9e872f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, тамбов, калуга
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Тамбов, Калуга
Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей
Из округов Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей