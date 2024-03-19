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Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей - РИА Новости, 20.03.2024
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23:54 19.03.2024 (обновлено: 00:09 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/deti-1934358925.html
Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей
Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей - РИА Новости, 20.03.2024
Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей
Из неспокойных округов Белгородской области 22 марта вывезут 1200 детей в Пензу, Тамбов и Калугу, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:54
2024-03-20T00:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
тамбов
калуга
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Из неспокойных округов Белгородской области 22 марта вывезут 1200 детей в Пензу, Тамбов и Калугу, заявил губернатор Вячеслав Гладков."Уже 22 марта 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и в Калугу. Мы говорим о тех муниципальных образованиях, которые в первую очередь беспокойны - это Грайворонский округ, Шебекинский округ, Белгородский район и город Белгород. В заявках 9 тысяч человек, мы занимаемся и безусловно все заявки удовлетворим", - заявил Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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белгородская область, тамбов, калуга
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Тамбов, Калуга
Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей

Из округов Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области
Автомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Автомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Из неспокойных округов Белгородской области 22 марта вывезут 1200 детей в Пензу, Тамбов и Калугу, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Уже 22 марта 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и в Калугу. Мы говорим о тех муниципальных образованиях, которые в первую очередь беспокойны - это Грайворонский округ, Шебекинский округ, Белгородский район и город Белгород. В заявках 9 тысяч человек, мы занимаемся и безусловно все заявки удовлетворим", - заявил Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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