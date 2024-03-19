https://ria.ru/20240319/deti-1934358925.html

Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей

Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей - РИА Новости, 20.03.2024

Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей

Из неспокойных округов Белгородской области 22 марта вывезут 1200 детей в Пензу, Тамбов и Калугу, заявил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:54

2024-03-19T23:54

2024-03-20T00:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

тамбов

калуга

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Из неспокойных округов Белгородской области 22 марта вывезут 1200 детей в Пензу, Тамбов и Калугу, заявил губернатор Вячеслав Гладков."Уже 22 марта 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и в Калугу. Мы говорим о тех муниципальных образованиях, которые в первую очередь беспокойны - это Грайворонский округ, Шебекинский округ, Белгородский район и город Белгород. В заявках 9 тысяч человек, мы занимаемся и безусловно все заявки удовлетворим", - заявил Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240319/pvo-1934351405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

белгородская область, тамбов, калуга