Рейтинг@Mail.ru
Тамбовская область примет детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 19.03.2024 (обновлено: 15:41 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/deti-1934262420.html
Тамбовская область примет детей из Белгородской области
Тамбовская область примет детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Тамбовская область примет детей из Белгородской области
Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют из-за обстрелов, вопросы с размещением, питанием и медобслуживанием решены, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:40
2024-03-19T15:41
белгородская область
россия
максим егоров
вячеслав гладков
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c051e2eede501ec92fb3199d6d532088.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют из-за обстрелов, вопросы с размещением, питанием и медобслуживанием решены, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за украинских обстрелов. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край. &quot;В нашем регионе есть вся необходимая инфраструктура для оказания гуманитарной помощи. В настоящее время решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц. Идет подбор вожатых и воспитателей&quot;, - сообщил Егоров.Губернатор подчеркнул, что Тамбовская область помогала и будет помогать Белгородской области. "В прошлом году мы принимали жителей Шебекино, которые подвергались постоянным ударам со стороны украинских неонацистов. Уже в этом году мы размещали у себя детей, которых вывезли из Белгорода после очередных украинских бомбардировок. И в этот раз мы сделаем все, чтобы белгородские дети интересно и с пользой для себя провели время на тамбовской земле", - отметил Егоров.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
белгородская область
россия
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_42031112416e52b92d9dc62a035f6c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, максим егоров, вячеслав гладков, тамбовская область
Белгородская область, Россия, Максим Егоров, Вячеслав Гладков, Тамбовская область
Тамбовская область примет детей из Белгородской области

Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют из-за обстрелов, вопросы с размещением, питанием и медобслуживанием решены, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за украинских обстрелов. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край.
«

"В нашем регионе есть вся необходимая инфраструктура для оказания гуманитарной помощи. В настоящее время решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц. Идет подбор вожатых и воспитателей", - сообщил Егоров.

Губернатор подчеркнул, что Тамбовская область помогала и будет помогать Белгородской области.
"В прошлом году мы принимали жителей Шебекино, которые подвергались постоянным ударам со стороны украинских неонацистов. Уже в этом году мы размещали у себя детей, которых вывезли из Белгорода после очередных украинских бомбардировок. И в этот раз мы сделаем все, чтобы белгородские дети интересно и с пользой для себя провели время на тамбовской земле", - отметил Егоров.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов
Вчера, 00:54
 
Белгородская областьРоссияМаксим ЕгоровВячеслав ГладковТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала