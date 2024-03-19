https://ria.ru/20240319/deti-1934262420.html

Тамбовская область примет детей из Белгородской области

Тамбовская область примет детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024

Тамбовская область примет детей из Белгородской области

Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют из-за обстрелов, вопросы с размещением, питанием и медобслуживанием решены, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:40

2024-03-19T15:40

2024-03-19T15:41

белгородская область

россия

максим егоров

вячеслав гладков

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют из-за обстрелов, вопросы с размещением, питанием и медобслуживанием решены, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за украинских обстрелов. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край. "В нашем регионе есть вся необходимая инфраструктура для оказания гуманитарной помощи. В настоящее время решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц. Идет подбор вожатых и воспитателей", - сообщил Егоров.Губернатор подчеркнул, что Тамбовская область помогала и будет помогать Белгородской области. "В прошлом году мы принимали жителей Шебекино, которые подвергались постоянным ударам со стороны украинских неонацистов. Уже в этом году мы размещали у себя детей, которых вывезли из Белгорода после очередных украинских бомбардировок. И в этот раз мы сделаем все, чтобы белгородские дети интересно и с пользой для себя провели время на тамбовской земле", - отметил Егоров.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

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тамбовская область

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белгородская область, россия, максим егоров, вячеслав гладков, тамбовская область