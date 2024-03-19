https://ria.ru/20240319/deti-1934262420.html
Тамбовская область примет детей из Белгородской области
Тамбовская область примет детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Тамбовская область примет детей из Белгородской области
Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют из-за обстрелов, вопросы с размещением, питанием и медобслуживанием решены, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:40
2024-03-19T15:40
2024-03-19T15:41
белгородская область
россия
максим егоров
вячеслав гладков
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют из-за обстрелов, вопросы с размещением, питанием и медобслуживанием решены, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за украинских обстрелов. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край. "В нашем регионе есть вся необходимая инфраструктура для оказания гуманитарной помощи. В настоящее время решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц. Идет подбор вожатых и воспитателей", - сообщил Егоров.Губернатор подчеркнул, что Тамбовская область помогала и будет помогать Белгородской области. "В прошлом году мы принимали жителей Шебекино, которые подвергались постоянным ударам со стороны украинских неонацистов. Уже в этом году мы размещали у себя детей, которых вывезли из Белгорода после очередных украинских бомбардировок. И в этот раз мы сделаем все, чтобы белгородские дети интересно и с пользой для себя провели время на тамбовской земле", - отметил Егоров.
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белгородская область, россия, максим егоров, вячеслав гладков, тамбовская область
Белгородская область, Россия, Максим Егоров, Вячеслав Гладков, Тамбовская область
Тамбовская область примет детей из Белгородской области
Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют
ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости.
Тамбовские власти ищут вожатых для белгородских детей, которых эвакуируют из-за обстрелов, вопросы с размещением, питанием и медобслуживанием решены, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале
.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за украинских обстрелов. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край.
«
"В нашем регионе есть вся необходимая инфраструктура для оказания гуманитарной помощи. В настоящее время решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц. Идет подбор вожатых и воспитателей", - сообщил Егоров.
Губернатор подчеркнул, что Тамбовская область помогала и будет помогать Белгородской области.
"В прошлом году мы принимали жителей Шебекино, которые подвергались постоянным ударам со стороны украинских неонацистов. Уже в этом году мы размещали у себя детей, которых вывезли из Белгорода после очередных украинских бомбардировок. И в этот раз мы сделаем все, чтобы белгородские дети интересно и с пользой для себя провели время на тамбовской земле", - отметил Егоров.
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