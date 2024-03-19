https://ria.ru/20240319/desant-1934140417.html

Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу"

Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 19.03.2024

Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу"

Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:05

2024-03-19T05:05

2024-03-19T08:48

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934150587_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe2396d20977a866f20e3ebfc6e98d58.jpg

ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе дежурства был обнаружен вражеский гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка, неся на себе смертоносный груз - несколько 82-милиметровых мин", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что после обнаружения воздушной цели расчеты ЗУ-23-2 открыли по ней прицельный огонь из установок и уничтожили ее в воздухе.

https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1934004983.html

россия

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение гексакоптера ВСУ типа "Баба Яга" под Артемовском Уссурийские десантники уничтожили гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга" под Артемовском, сообщили в Минобороны. 2024-03-19T05:05 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины