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Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу"
Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 19.03.2024
Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу"
Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:05
2024-03-19T05:05
2024-03-19T08:48
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе дежурства был обнаружен вражеский гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка, неся на себе смертоносный груз - несколько 82-милиметровых мин", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что после обнаружения воздушной цели расчеты ЗУ-23-2 открыли по ней прицельный огонь из установок и уничтожили ее в воздухе.
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Уничтожение гексакоптера ВСУ типа "Баба Яга" под Артемовском
Уссурийские десантники уничтожили гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга" под Артемовском, сообщили в Минобороны.
2024-03-19T05:05
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россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу"
Уссурийские десантники уничтожили под Артемовском "Бабу Ягу" ВСУ
ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе дежурства был обнаружен вражеский гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка, неся на себе смертоносный груз - несколько 82-милиметровых мин", - сообщили в Минобороны РФ.
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 380 военных
Уточняется, что после обнаружения воздушной цели расчеты ЗУ-23-2 открыли по ней прицельный огонь из установок и уничтожили ее в воздухе.