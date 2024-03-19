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Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 19.03.2024 (обновлено: 08:48 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/desant-1934140417.html
Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу"
Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу" - РИА Новости, 19.03.2024
Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу"
Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:05
2024-03-19T08:48
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе дежурства был обнаружен вражеский гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка, неся на себе смертоносный груз - несколько 82-милиметровых мин", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что после обнаружения воздушной цели расчеты ЗУ-23-2 открыли по ней прицельный огонь из установок и уничтожили ее в воздухе.
https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1934004983.html
россия
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Уничтожение гексакоптера ВСУ типа "Баба Яга" под Артемовском
Уссурийские десантники уничтожили гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга" под Артемовском, сообщили в Минобороны.
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россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВДВ уничтожили под Артемовском украинскую "Бабу Ягу"

Уссурийские десантники уничтожили под Артемовском "Бабу Ягу" ВСУ

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе дежурства был обнаружен вражеский гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка, неся на себе смертоносный груз - несколько 82-милиметровых мин", - сообщили в Минобороны РФ.
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Уточняется, что после обнаружения воздушной цели расчеты ЗУ-23-2 открыли по ней прицельный огонь из установок и уничтожили ее в воздухе.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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