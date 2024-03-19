https://ria.ru/20240319/damask-1934134013.html

В небе над Дамаском прогремели взрывы

В небе над Дамаском прогремели взрывы - РИА Новости, 19.03.2024

В небе над Дамаском прогремели взрывы

Взрывы слышны в небе над сирийской столицей Дамаском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T02:29

2024-03-19T02:29

2024-03-19T05:20

дамаск (город)

в мире

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ДАМАСК, 19 мар - РИА Новости. Взрывы слышны в небе над сирийской столицей Дамаском, передает корреспондент РИА Новости. Позднее сирийское минобороны сообщило, что вооруженные силы Израиля атаковали ряд военных позиций в провинции Дамаск, средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет."Агрессия ограничилась материальным ущербом", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240317/siriya-1933585998.html

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дамаск (город), в мире