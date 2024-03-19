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В небе над Дамаском прогремели взрывы
В небе над Дамаском прогремели взрывы - РИА Новости, 19.03.2024
В небе над Дамаском прогремели взрывы
Взрывы слышны в небе над сирийской столицей Дамаском, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T02:29
2024-03-19T02:29
2024-03-19T05:20
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ДАМАСК, 19 мар - РИА Новости. Взрывы слышны в небе над сирийской столицей Дамаском, передает корреспондент РИА Новости. Позднее сирийское минобороны сообщило, что вооруженные силы Израиля атаковали ряд военных позиций в провинции Дамаск, средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет."Агрессия ограничилась материальным ущербом", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240317/siriya-1933585998.html
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дамаск (город), в мире
В небе над Дамаском прогремели взрывы
В небе над Дамаском прогремели взрывы
ДАМАСК, 19 мар - РИА Новости. Взрывы слышны в небе над сирийской столицей Дамаском, передает корреспондент РИА Новости.
Позднее сирийское минобороны сообщило, что вооруженные силы Израиля атаковали ряд военных позиций в провинции Дамаск, средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет.
"Агрессия ограничилась материальным ущербом", — добавили в ведомстве.
СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный