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"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине
"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине
Британские войска могут принять участие в боях на Украине, заявил бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Его цитирует Daily Mail. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:59
2024-03-19T19:59
2024-03-19T19:59
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бен уоллес
сергей нарышкин
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Британские войска могут принять участие в боях на Украине, заявил бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Его цитирует Daily Mail."Бен Уоллес призвал <…> установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине", — говорится в публикации.Бывший министр заявил, что страна не может дождаться улучшения экономики, прежде чем вооруженные силы получат необходимое финансирование.Как ранее сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, страна-член НАТО Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и Североатлантическим альянсом.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине
Экс-министр обороны Британии допустил отправку войск на Украину