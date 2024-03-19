https://ria.ru/20240319/britaniya-1934331971.html

"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине

"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине - РИА Новости, 19.03.2024

"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине

Британские войска могут принять участие в боях на Украине, заявил бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Его цитирует Daily Mail. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:59

2024-03-19T19:59

2024-03-19T19:59

в мире

украина

франция

россия

бен уоллес

сергей нарышкин

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Британские войска могут принять участие в боях на Украине, заявил бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Его цитирует Daily Mail."Бен Уоллес призвал <…> установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине", — говорится в публикации.Бывший министр заявил, что страна не может дождаться улучшения экономики, прежде чем вооруженные силы получат необходимое финансирование.Как ранее сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, страна-член НАТО Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и Североатлантическим альянсом.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html

https://ria.ru/20240319/vsu-1934263303.html

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Игорь Тоноян

в мире, украина, франция, россия, бен уоллес, сергей нарышкин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато