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"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
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19:59 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/britaniya-1934331971.html
"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине
"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине
Британские войска могут принять участие в боях на Украине, заявил бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Его цитирует Daily Mail. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:59
2024-03-19T19:59
в мире
украина
франция
россия
бен уоллес
сергей нарышкин
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Британские войска могут принять участие в боях на Украине, заявил бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Его цитирует Daily Mail."Бен Уоллес призвал &lt;…&gt; установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине", — говорится в публикации.Бывший министр заявил, что страна не может дождаться улучшения экономики, прежде чем вооруженные силы получат необходимое финансирование.Как ранее сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, страна-член НАТО Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и Североатлантическим альянсом.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
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в мире, украина, франция, россия, бен уоллес, сергей нарышкин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Бен Уоллес, Сергей Нарышкин, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
"Придется". В Британии сделали шокирующее заявление о войсках на Украине

Экс-министр обороны Британии допустил отправку войск на Украину

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Британские войска могут принять участие в боях на Украине, заявил бывший министр обороны Королевства Бен Уоллес. Его цитирует Daily Mail.
"Бен Уоллес призвал <…> установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине", — говорится в публикации.
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Бывший министр заявил, что страна не может дождаться улучшения экономики, прежде чем вооруженные силы получат необходимое финансирование.
Как ранее сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, страна-член НАТО Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и Североатлантическим альянсом.
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В миреУкраинаФранцияРоссияБен УоллесСергей НарышкинДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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