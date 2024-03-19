https://ria.ru/20240319/briks-1934348948.html

В БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, заявил Путин

В БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024

В БРИКС заинтересованы в системе расчетов в нацвалютах, заявил Путин

Многие страны БРИКС заинтересованы в том, чтобы наладить систему расчетов в нацвалютах, это может быть очень перспективным направлением и это можно сделать,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:17

2024-03-19T22:17

2024-03-19T22:17

экономика

россия

владимир путин

брикс

бакытжан сагинтаев

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Многие страны БРИКС заинтересованы в том, чтобы наладить систему расчетов в нацвалютах, это может быть очень перспективным направлением и это можно сделать, заявил президент России Владимир Путин. "Вот вы говорили о финансовых расчетах. Здесь есть о чем поговорить. Многие заинтересованы в том, чтобы вот эту систему расчетов в национальных валютах наладить так, чтобы она функционировала как отдельный современный, новый, высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. И это можно сделать. Это очень может быть перспективным направлением", - сказал он на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым, говоря о сотрудничестве со странами БРИКС.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933889973.html

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экономика, россия, владимир путин, брикс, бакытжан сагинтаев, евразийская экономическая комиссия