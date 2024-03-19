https://ria.ru/20240319/bpla-1934358678.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.03.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:53
2024-03-19T23:53
2024-03-19T23:56
специальная военная операция на украине
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщило МЧС региона."Внимание! Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html
воронежская область
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников