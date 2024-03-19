https://ria.ru/20240319/boepripasy-1934128601.html

Германия и Польша планируют увеличить производство боеприпасов для Украины

Германия и Польша планируют увеличить производство боеприпасов для Украины - РИА Новости, 19.03.2024

Германия и Польша планируют увеличить производство боеприпасов для Украины

Германия и Польша планируют увеличить обороты производства боеприпасов для Украины и расположить поближе к охваченной конфликтом стране логистические хабы,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T00:42

2024-03-19T00:42

2024-03-19T00:42

борис писториус

польша

петр павел

германия

украина

нато

сергей лавров

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Германия и Польша планируют увеличить обороты производства боеприпасов для Украины и расположить поближе к охваченной конфликтом стране логистические хабы, заявил германский министр обороны Борис Писториус на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем. Писториус отметил, что обе страны поддерживают Украину в области противовоздушной обороны и боеприпасах. "Не только поставкой того, что можно найти и получить где-то, но это также в особенности включает в себя наращивание производства в Польше, Германии и в других странах, о чем мы сейчас и поговорили и над чем мы планируем поработать совместно с промышленностью", - подчеркнул он. Писториус также отметил желание двух стран "приблизить к Украине логистические хабы". Его речь на пресс-конференции в ходе его визита в Польшу транслировалась телеканалом Phoenix. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933262092.html

https://ria.ru/20240307/norvegiya-1931804488.html

польша

германия

украина

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борис писториус, польша, петр павел, германия, украина, нато, сергей лавров