Германия и Польша планируют увеличить производство боеприпасов для Украины
Писториус: Польша и ФРГ намерены увеличить производство боеприпасов для Украины
© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВС Украины
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВС Украины. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Германия и Польша планируют увеличить обороты производства боеприпасов для Украины и расположить поближе к охваченной конфликтом стране логистические хабы, заявил германский министр обороны Борис Писториус на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.
Писториус отметил, что обе страны поддерживают Украину в области противовоздушной обороны и боеприпасах. "Не только поставкой того, что можно найти и получить где-то, но это также в особенности включает в себя наращивание производства в Польше, Германии и в других странах, о чем мы сейчас и поговорили и над чем мы планируем поработать совместно с промышленностью", - подчеркнул он.
Писториус также отметил желание двух стран "приблизить к Украине логистические хабы". Его речь на пресс-конференции в ходе его визита в Польшу транслировалась телеканалом Phoenix.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.