https://ria.ru/20240319/blinken-1934178120.html

Блинкен заявил об ужасной ситуации в Газе

Блинкен заявил об ужасной ситуации в Газе - РИА Новости, 19.03.2024

Блинкен заявил об ужасной ситуации в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Израиль обязан защищать гражданское население сектора Газа. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:14

2024-03-19T11:14

2024-03-19T11:14

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Израиль обязан защищать гражданское население сектора Газа. Блинкен выступил в Маниле на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало по результатам своего визита и ответил на ряд вопросов, в том числе по международной тематике. "Мы продолжаем сталкиваться с ужасной ситуацией для детей, женщин и мужчин в Газе. Причиной этого стали, в первую очередь, действия ХАМАС 7 октября и в течение всего периода после этого", - сказал госсекретарь США. "Но, как мы говорим с первого дня (конфликта между Израилем и Хамас - ред.), Израиль безусловно обязан в ходе осуществления действий по самообороне и предотвращению повторения событий 7 октября сделать своим приоритетом защиту гражданских лиц, оказывающихся в опасности, и оказание гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", - подчеркнул Блинкен. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,5 тысячи человек, пострадали более 73,5 тысячи, сообщало министерство здравоохранения Газы ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240319/gaza-1934158056.html

https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932093545.html

https://ria.ru/20240319/konflikt-1915630213.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, россия, энтони блинкен, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году