https://ria.ru/20240319/blinken-1934156607.html
Блинкен прокомментировал сообщения о разрыве военного соглашения с Нигером
Блинкен прокомментировал сообщения о разрыве военного соглашения с Нигером - РИА Новости, 19.03.2024
Блинкен прокомментировал сообщения о разрыве военного соглашения с Нигером
Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя сообщение о том, что Нигер разрывает военное соглашение с США, заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:23
2024-03-19T09:23
2024-03-19T09:23
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя сообщение о том, что Нигер разрывает военное соглашение с США, заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с правящим в Нигере Национальным советом по защите отечества (CNSP) и обсуждает с ним дальнейшие действия.Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу."Мы поддерживаем контакт с Национальным советом по защите отечества (CNSP), обсуждаем с ним дальнейшие действия", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции на Филиппинах.Ранее во вторник телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240318/niger-1933988467.html
https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, филиппины, сша, мохамед базум, энтони блинкен, министерство обороны сша
В мире, Нигер, Филиппины, США, Мохамед Базум, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
Блинкен прокомментировал сообщения о разрыве военного соглашения с Нигером
Блинкен: США обсуждают с Нигером действия после сообщений о разрыве соглашения