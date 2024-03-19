https://ria.ru/20240319/blinken-1934156607.html

Блинкен прокомментировал сообщения о разрыве военного соглашения с Нигером

Блинкен прокомментировал сообщения о разрыве военного соглашения с Нигером - РИА Новости, 19.03.2024

Блинкен прокомментировал сообщения о разрыве военного соглашения с Нигером

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя сообщение о том, что Нигер разрывает военное соглашение с США, заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:23

2024-03-19T09:23

2024-03-19T09:23

в мире

нигер

филиппины

сша

мохамед базум

энтони блинкен

министерство обороны сша

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя сообщение о том, что Нигер разрывает военное соглашение с США, заявил, что Вашингтон поддерживает контакт с правящим в Нигере Национальным советом по защите отечества (CNSP) и обсуждает с ним дальнейшие действия.Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу."Мы поддерживаем контакт с Национальным советом по защите отечества (CNSP), обсуждаем с ним дальнейшие действия", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции на Филиппинах.Ранее во вторник телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240318/niger-1933988467.html

https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, филиппины, сша, мохамед базум, энтони блинкен, министерство обороны сша