Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие "бистро" - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/bistro-1934136664.html
Историк рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие "бистро"
Историк рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие "бистро" - РИА Новости, 19.03.2024
Историк рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие "бистро"
Русские воины подгоняли нерасторопных парижских официантов в 1814 году словами "быстро", отсюда родилось французское название кафе быстрого обслуживания... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T03:17
2024-03-19T03:17
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/48/1552264847_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_b929a6131c8322fdc366091fb46507c4.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Русские воины подгоняли нерасторопных парижских официантов в 1814 году словами "быстро", отсюда родилось французское название кафе быстрого обслуживания "бистро", заявил в интервью РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов. Ровно 210 лет тому назад, 19 марта русские войска в составе 6-й антинаполеоновской коалиции взяли штурмом Париж. "Действительно, согласно историческому преданию, российским военным обслуживание и готовка блюд в парижских заведениях по сравнению с отечественными казались слишком медленными, и так они подгоняли персонал словами "быстро" или "быстрей"", - сказал Преснов.
https://ria.ru/20240125/rossiya-1923528123.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/48/1552264847_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_937e5847078e5f344edbed656d213e0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж
Париж
Историк рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие "бистро"

Историк Преснов: русские подгоняли официантов в Париже, так родилось "бистро"

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Русские воины подгоняли нерасторопных парижских официантов в 1814 году словами "быстро", отсюда родилось французское название кафе быстрого обслуживания "бистро", заявил в интервью РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов.
Ровно 210 лет тому назад, 19 марта русские войска в составе 6-й антинаполеоновской коалиции взяли штурмом Париж.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление о России
25 января, 22:11
"Действительно, согласно историческому преданию, российским военным обслуживание и готовка блюд в парижских заведениях по сравнению с отечественными казались слишком медленными, и так они подгоняли персонал словами "быстро" или "быстрей"", - сказал Преснов.
 
Париж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала