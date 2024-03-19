https://ria.ru/20240319/bistro-1934136664.html

Историк рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие "бистро"

Историк рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие "бистро" - РИА Новости, 19.03.2024

Историк рассказал, как благодаря русским воинам появилось понятие "бистро"

Русские воины подгоняли нерасторопных парижских официантов в 1814 году словами "быстро", отсюда родилось французское название кафе быстрого обслуживания... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T03:17

2024-03-19T03:17

2024-03-19T03:17

париж

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Русские воины подгоняли нерасторопных парижских официантов в 1814 году словами "быстро", отсюда родилось французское название кафе быстрого обслуживания "бистро", заявил в интервью РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов. Ровно 210 лет тому назад, 19 марта русские войска в составе 6-й антинаполеоновской коалиции взяли штурмом Париж. "Действительно, согласно историческому преданию, российским военным обслуживание и готовка блюд в парижских заведениях по сравнению с отечественными казались слишком медленными, и так они подгоняли персонал словами "быстро" или "быстрей"", - сказал Преснов.

https://ria.ru/20240125/rossiya-1923528123.html

париж

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париж