https://ria.ru/20240319/bespilotniki-1934145906.html

Над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали два БПЛА

Над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали два БПЛА - РИА Новости, 19.03.2024

Над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали два БПЛА

По одному украинскому беспилотнику уничтожили средства ПВО над Белгородской и Воронежской областями, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:13

2024-03-19T07:13

2024-03-19T07:19

специальная военная операция на украине

воронежская область

белгородская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. По одному украинскому беспилотнику уничтожили средства ПВО над Белгородской и Воронежской областями, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

воронежская область

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воронежская область, белгородская область, безопасность, россия