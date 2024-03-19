https://ria.ru/20240319/bespilotniki-1934145906.html
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали два БПЛА
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали два БПЛА - РИА Новости, 19.03.2024
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали два БПЛА
По одному украинскому беспилотнику уничтожили средства ПВО над Белгородской и Воронежской областями, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:13
2024-03-19T07:13
2024-03-19T07:19
специальная военная операция на украине
воронежская область
белгородская область
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_0:128:2791:1698_1920x0_80_0_0_305521d19ce32718d8cc3272adb2193a.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. По одному украинскому беспилотнику уничтожили средства ПВО над Белгородской и Воронежской областями, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
воронежская область
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_446d8966f4b449403a5a678ec58d7880.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, белгородская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Белгородская область, Безопасность, Россия
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали два БПЛА
ПВО ночью нейтрализовала над Белгородской и Воронежской областями два БПЛА ВСУ