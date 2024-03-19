https://ria.ru/20240319/benzin-1934143231.html

Подсчитано, в каких странах с начала года сильнее всего подорожал бензин

Подсчитано, в каких странах с начала года сильнее всего подорожал бензин - РИА Новости, 19.03.2024

Подсчитано, в каких странах с начала года сильнее всего подорожал бензин

Бензин марки Аи-95 с начала года сильнее всего подорожал в Аргентине и Турции, Россия по темпам роста стоимости этого вида топлива расположилась на 78-м месте,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T06:18

2024-03-19T06:18

2024-03-19T06:18

россия

аргентина

экономика

аи-95

турция

авто

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бензин марки Аи-95 с начала года сильнее всего подорожал в Аргентине и Турции, Россия по темпам роста стоимости этого вида топлива расположилась на 78-м месте, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных. Так, в Аргентине такой бензин подорожал сразу на 27,29%, достигнув 1,011 доллара, или 92,88 рубля за литр по текущему курсу. Сразу за ней с ростом в 17,36% следует Турция - там цена бензина марки Аи-95 достигла 115,94 рубля. Замыкает тройку лидеров с самой заметной динамикой Камерун - там цена выросла на 15,07%, до 128,62 рубля за литр. В ряде стран топливо с начала года, наоборот, подешевело. Заметнее всего снижение цен было в островном государстве Гренада - сразу на 23,48%, до 115,11 рубля за литр. Но таких государств среди тех, кто публикует официальные данные по стоимости бензина, оказалось немного - всего пятнадцать. Россия по темпам роста стоимости расположилась на 78-ой строчке рейтинга: цены с начала года выросли на 0,11%, до 55,21 рубля за литр. При этом РФ вошла в двадцатку стран с самым доступным топливом, если ранжировать государства по цене за литр - по этому показателю она на 17-ом месте в мире. Дешевле всего бензин марки Аи-95 обходится жителям Ирана (2,66 рубля за литр), Ливии (2,85 рубля) и Венесуэлы (3,22 рубля). А самый дорогой он - в Монако (213,78 рубля), Исландии (212,86 рубля) и Дании (202,3 рубля).

https://ria.ru/20240229/benzin-1930323834.html

https://ria.ru/20240214/lukoyl-1927430763.html

россия

аргентина

турция

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россия, аргентина, экономика, аи-95, турция, авто