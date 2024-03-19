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В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:38 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934356853.html
В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей
В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей - РИА Новости, 19.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей
В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:38
2024-03-19T23:38
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что в Белгороде после атаки ВСУ осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия. Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное повреждены теплица коммерческого предприятия и кровля одного частного домовладения. Также осколками повреждены два автомобиля.
https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей

В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в Белгороде после атаки ВСУ осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия.
Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное повреждены теплица коммерческого предприятия и кровля одного частного домовладения. Также осколками повреждены два автомобиля.
Сотрудник МЧС России на месте обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Житель белгородского поселка Разумное рассказал про сегодняшний обстрел ВСУ
Вчера, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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