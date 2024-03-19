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В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей
В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей - РИА Новости, 19.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей
В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:38
2024-03-19T23:38
2024-03-19T23:38
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что в Белгороде после атаки ВСУ осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия. Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное повреждены теплица коммерческого предприятия и кровля одного частного домовладения. Также осколками повреждены два автомобиля.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей
В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей, пострадавших нет