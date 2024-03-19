https://ria.ru/20240319/belgorod-1934356853.html

В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей

В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей - РИА Новости, 19.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе ПВО сбила 11 целей

В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:38

2024-03-19T23:38

2024-03-19T23:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590573_0:245:3049:1960_1920x0_80_0_0_04849b0c7d644e1befbcfe0cf7678033.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что в Белгороде после атаки ВСУ осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия. Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное повреждены теплица коммерческого предприятия и кровля одного частного домовладения. Также осколками повреждены два автомобиля.

https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины