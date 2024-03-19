https://ria.ru/20240319/belgorod-1934315959.html
"Вкусно — и точка" временно закрыла рестораны в Белгороде
"Вкусно — и точка" временно закрыла рестораны в Белгороде - РИА Новости, 19.03.2024
"Вкусно — и точка" временно закрыла рестораны в Белгороде
Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" временно закрыла предприятия сети в Белгороде для обеспечения безопасности сотрудников и гостей,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:45
2024-03-19T18:45
2024-03-19T22:07
белгород
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" временно закрыла предприятия сети в Белгороде для обеспечения безопасности сотрудников и гостей, сообщили РИА Новости в компании.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что утром во вторник в поселке Разумное в результате украинского обстрела ранения получили четыре человека, включая 14-летнего подростка. По данным губернатора, в поселке выявлены повреждения в 13 частных жилых домовладениях - выбиты окна, посечены кровли и фасады, в более чем десяти квартирах в восьми домах выбиты окна и повреждены лоджии, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 19 автомобилей."Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде. Все сотрудники продолжат получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством РФ", - сообщили в компании."Компания временно закрыла предприятия в Белгороде, в частности, в связи с закрытием торговых центров, в которых расположены некоторые из них. ТЦ были закрыты по решению региональных властей. В скором времени все предприятия возобновят свою работу и вновь откроются для посетителей", - добавили там.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, безопасность, белгородская область, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
"Вкусно — и точка" временно закрыла рестораны в Белгороде
"Вкусно — и точка" для безопасности временно закрыла рестораны в Белгороде
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" временно закрыла предприятия сети в Белгороде для обеспечения безопасности сотрудников и гостей, сообщили РИА Новости в компании.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что утром во вторник в поселке Разумное в результате украинского обстрела ранения получили четыре человека, включая 14-летнего подростка. По данным губернатора, в поселке выявлены повреждения в 13 частных жилых домовладениях - выбиты окна, посечены кровли и фасады, в более чем десяти квартирах в восьми домах выбиты окна и повреждены лоджии, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 19 автомобилей.
"Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде. Все сотрудники продолжат получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством РФ", - сообщили в компании.
"Компания временно закрыла предприятия в Белгороде, в частности, в связи с закрытием торговых центров, в которых расположены некоторые из них. ТЦ были закрыты по решению региональных властей. В скором времени все предприятия возобновят свою работу и вновь откроются для посетителей", - добавили там.
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