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В Белгородской области за неделю при обстрелах погибли 16 человек - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 19.03.2024 (обновлено: 12:42 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934202169.html
В Белгородской области за неделю при обстрелах погибли 16 человек
В Белгородской области за неделю при обстрелах погибли 16 человек - РИА Новости, 19.03.2024
В Белгородской области за неделю при обстрелах погибли 16 человек
В Белгородской области за неделю погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:22
2024-03-19T12:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Белгородской области за неделю погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Всего у нас за неделю погибло16 мирных жителей, 98 человек ранено. В том числе девочка руку потеряла только что во время обстрела, поэтому напряжение достаточно большое", - сказал Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России".
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области за неделю при обстрелах погибли 16 человек

В Белгородской области за неделю при обстрелах погибли 16 мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Белгородской области за неделю погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Всего у нас за неделю погибло16 мирных жителей, 98 человек ранено. В том числе девочка руку потеряла только что во время обстрела, поэтому напряжение достаточно большое", - сказал Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России".
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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