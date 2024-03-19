https://ria.ru/20240319/belgorod-1934202169.html

В Белгородской области за неделю при обстрелах погибли 16 человек

В Белгородской области за неделю при обстрелах погибли 16 человек - РИА Новости, 19.03.2024

В Белгородской области за неделю при обстрелах погибли 16 человек

В Белгородской области за неделю погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:22

2024-03-19T12:22

2024-03-19T12:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Белгородской области за неделю погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Всего у нас за неделю погибло16 мирных жителей, 98 человек ранено. В том числе девочка руку потеряла только что во время обстрела, поэтому напряжение достаточно большое", - сказал Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России".

https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия