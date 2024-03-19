https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html
Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов
Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов - РИА Новости, 19.03.2024
Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов
Донбасс сопереживает жителям Белгородской области, часть которой подвергается обстрелам со стороны ВСУ, и готов делиться опытом, как жить в таких условиях,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:13
2024-03-19T11:13
2024-03-19T11:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
денис пушилин
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Донбасс сопереживает жителям Белгородской области, часть которой подвергается обстрелам со стороны ВСУ, и готов делиться опытом, как жить в таких условиях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире СоловьевLive. "Мы с большой болью смотрим на Белгород, потому что мы это переживали и продолжаем где-то в отдельных районах и сейчас переживать. Белгороду сопереживаем искренне. …Безусловно, всем, что есть полезного, мы готовы делиться и делимся. Вопросы и образования мы с губернатором (Белгородской области – ред.) обсуждали. Понятны сложности, но дети должны учиться, и дистанционный формат, и смешанный формат, и прочее, но это все равно должно быть в поле зрения", - сказал Пушилин. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, белгород, денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Денис Пушилин, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов
Пушилин заявил, что сопереживает Белгородской области и готов поделиться опытом