https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html

Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов

Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов - РИА Новости, 19.03.2024

Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов

Донбасс сопереживает жителям Белгородской области, часть которой подвергается обстрелам со стороны ВСУ, и готов делиться опытом, как жить в таких условиях,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:13

2024-03-19T11:13

2024-03-19T11:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

денис пушилин

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Донбасс сопереживает жителям Белгородской области, часть которой подвергается обстрелам со стороны ВСУ, и готов делиться опытом, как жить в таких условиях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире СоловьевLive. "Мы с большой болью смотрим на Белгород, потому что мы это переживали и продолжаем где-то в отдельных районах и сейчас переживать. Белгороду сопереживаем искренне. …Безусловно, всем, что есть полезного, мы готовы делиться и делимся. Вопросы и образования мы с губернатором (Белгородской области – ред.) обсуждали. Понятны сложности, но дети должны учиться, и дистанционный формат, и смешанный формат, и прочее, но это все равно должно быть в поле зрения", - сказал Пушилин. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

белгородская область

белгород

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

белгородская область, белгород, денис пушилин, безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины