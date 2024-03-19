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Байден перепутал Финляндию и Норвегию - РИА Новости, 19.03.2024
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22:20 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/bayden-1934349073.html
Байден перепутал Финляндию и Норвегию
Байден перепутал Финляндию и Норвегию - РИА Новости, 19.03.2024
Байден перепутал Финляндию и Норвегию
Президент США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:20
2024-03-19T22:20
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО. "Мы объединили Европу, расширили НАТО за счет Швеции и Норвегии", - заявил Байден на мероприятии в штате Невада, трансляцию вели американские телеканалы. Норвегия является членом НАТО с момента образования альянса в 1949 году. В военный блок недавно вступили Швеция и Финляндия. Байден в последнее время особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых действующих глав государства заменял их предшественниками, уже скончавшимися. Американский лидер продолжает путать имена, иногда даже членов своего кабинета. Об обеспокоенностях ментальным состоянием Байдена заговорили с новой силой после отчета спецпрокурора, расследовавшего ненадлежащее хранение президентом США секретных документов. Американский лидер в документе назван "пожилым мужчиной с плохой памятью".
https://ria.ru/20240310/medvedev-1932137007.html
https://ria.ru/20240223/bayden-1929194700.html
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в мире, финляндия, джо байден, нато, норвегия, сша
В мире, Финляндия, Джо Байден, НАТО, Норвегия, США
Байден перепутал Финляндию и Норвегию

Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО.
«
"Мы объединили Европу, расширили НАТО за счет Швеции и Норвегии", - заявил Байден на мероприятии в штате Невада, трансляцию вели американские телеканалы.
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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10 марта, 13:31
Норвегия является членом НАТО с момента образования альянса в 1949 году. В военный блок недавно вступили Швеция и Финляндия.
Байден в последнее время особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых действующих глав государства заменял их предшественниками, уже скончавшимися. Американский лидер продолжает путать имена, иногда даже членов своего кабинета. Об обеспокоенностях ментальным состоянием Байдена заговорили с новой силой после отчета спецпрокурора, расследовавшего ненадлежащее хранение президентом США секретных документов. Американский лидер в документе назван "пожилым мужчиной с плохой памятью".
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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23 февраля, 19:16
 
В миреФинляндияДжо БайденНАТОНорвегияСША
 
 
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