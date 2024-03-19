https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html
Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США вместо Байдена
Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США вместо Байдена - РИА Новости, 19.03.2024
Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США вместо Байдена
США управляет не нынешний президент Джо Байден, а его "злобное" окружение, считает предыдущий американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T02:49
2024-03-19T02:49
2024-03-19T02:49
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США управляет не нынешний президент Джо Байден, а его "злобное" окружение, считает предыдущий американский лидер Дональд Трамп. "У меня всегда вопрос, он ли (управляет США - ред.), потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять (решения - ред.), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается", - сказал Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки. По мнению американского экс-президента, США управляют "злобные, умные" люди в окружении Байдена, пока сам действующий президент хочет поскорее лечь спать.
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сша, в мире, джо байден, дональд трамп
США, В мире, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США вместо Байдена
Трамп: США управляет не Байден, а его злобное и умное окружение
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США управляет не нынешний президент Джо Байден, а его "злобное" окружение, считает предыдущий американский лидер Дональд Трамп.
"У меня всегда вопрос, он ли (управляет США - ред.), потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять (решения - ред.), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается", - сказал Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки.
Президент раздражен. СМИ узнали об истерике Байдена
По мнению американского экс-президента, США управляют "злобные, умные" люди в окружении Байдена, пока сам действующий президент хочет поскорее лечь спать.