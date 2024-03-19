https://ria.ru/20240319/barery-1934220654.html

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы - РИА Новости, 19.03.2024

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства установили на двух набережных в центре столицы противопаводковые барьеры, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:28

2024-03-19T13:28

2024-03-19T13:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

россия

петр бирюков

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934218192_0:5:1228:696_1920x0_80_0_0_d872b5c6a7c2145094f2a335fa1323c5.png

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили на двух набережных в центре столицы противопаводковые барьеры, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На время прохождения весеннего половодья на причале "Зарядье" на Москворецкой набережной и причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной установлены пластиковые водоналивные барьеры. Эти конструкции используются не первый год, они позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить подтопление причалов и находящихся рядом подземных пешеходных переходов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что барьеры представляют собой отдельные пластиковые блоки, произведенные из полиэтилена низкого давления. "Они разработаны и изготовлены в России полностью из отечественного материала, размер одного блока составляет 1,5 на 2 метра. Специалисты установили барьеры по всей длине фасадной части причалов, наполнили водой для устойчивости, дополнительно проложили гидроизоляционным материалом и мешками с песком", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что блоки легко и надежно скрепляются между собой, их полная установка занимает не более 12 часов.

https://realty.ria.ru/20240318/moskva-1932893305.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, россия, петр бирюков, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы