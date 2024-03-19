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Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы
Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы - РИА Новости, 19.03.2024
Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства установили на двух набережных в центре столицы противопаводковые барьеры, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:28
2024-03-19T13:28
2024-03-19T13:28
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили на двух набережных в центре столицы противопаводковые барьеры, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На время прохождения весеннего половодья на причале "Зарядье" на Москворецкой набережной и причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной установлены пластиковые водоналивные барьеры. Эти конструкции используются не первый год, они позволяют при резком повышении уровня воды предотвратить подтопление причалов и находящихся рядом подземных пешеходных переходов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что барьеры представляют собой отдельные пластиковые блоки, произведенные из полиэтилена низкого давления. "Они разработаны и изготовлены в России полностью из отечественного материала, размер одного блока составляет 1,5 на 2 метра. Специалисты установили барьеры по всей длине фасадной части причалов, наполнили водой для устойчивости, дополнительно проложили гидроизоляционным материалом и мешками с песком", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что блоки легко и надежно скрепляются между собой, их полная установка занимает не более 12 часов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Россия, Петр Бирюков, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы