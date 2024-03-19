https://ria.ru/20240319/avtomobili-1934251842.html
Пять автомобилей отправили из Марий Эл в зону СВО
Пять автомобилей отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 19.03.2024
Пять автомобилей отправили из Марий Эл в зону СВО
Пять автомобилей отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:08
2024-03-19T15:08
2024-03-19T15:08
надежные люди
юрий зайцев (политик)
куйбышевский район
запорожская область
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар – РИА Новости. Пять автомобилей отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы республики. Гуманитарный груз сформировали по заявкам, которые прислали командиры подразделений. "Очередной гуманитарный груз отправили из Марий Эл участникам СВО. В эту партию вошли пять автомобилей, маскировочные сети, противодронное оборудование, шины для транспорта, квадрокоптеры, тепловизоры, инструменты и материалы, лекарства, личные посылки и письма. Организацией сбора и доставки груза занимается благотворительный фонд "Za Марий Эл", - говорится в сообщении. В сборе гуманитарных грузов принимает участие огромное число жителей, волонтеров, общественных организаций, предприятий и представителей бизнеса, отметили в пресс-службе. "Постоянно встречаюсь с нашими ребятами и знаю, как для них важна наша поддержка. После отправки одного конвоя практически сразу начинаем комплектовать следующий", - заявил глава Марий Эл Юрий Зайцев. Он подчеркнул, что отправка гуманитарных грузов будет продолжаться до тех пор, пока все бойцы не вернутся домой. Помимо гуманитарной помощи военнослужащим, Марий Эл оказывает поддержку подшефному Куйбышевскому району Запорожской области.
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куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий зайцев (политик), куйбышевский район, запорожская область, республика марий эл
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), Куйбышевский район, Запорожская область, Республика Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар – РИА Новости. Пять автомобилей отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы республики.
Гуманитарный груз сформировали по заявкам, которые прислали командиры подразделений.
"Очередной гуманитарный груз отправили из Марий Эл участникам СВО. В эту партию вошли пять автомобилей, маскировочные сети, противодронное оборудование, шины для транспорта, квадрокоптеры, тепловизоры, инструменты и материалы, лекарства, личные посылки и письма. Организацией сбора и доставки груза занимается благотворительный фонд "Za Марий Эл", - говорится в сообщении.
В сборе гуманитарных грузов принимает участие огромное число жителей, волонтеров, общественных организаций, предприятий и представителей бизнеса, отметили в пресс-службе.
«
"Постоянно встречаюсь с нашими ребятами и знаю, как для них важна наша поддержка. После отправки одного конвоя практически сразу начинаем комплектовать следующий", - заявил глава Марий Эл Юрий Зайцев.
Он подчеркнул, что отправка гуманитарных грузов будет продолжаться до тех пор, пока все бойцы не вернутся домой.
Помимо гуманитарной помощи военнослужащим, Марий Эл оказывает поддержку подшефному Куйбышевскому району Запорожской области
.
Груз с вещами и оборудованием отправили для мурманских бойцов в зону СВО