https://ria.ru/20240319/ataka-1934223495.html

В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ

В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024

В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ

Системой ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждения выявлены в четырех населенных пунктах, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:34

2024-03-19T13:34

2024-03-19T13:34

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Системой ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждения выявлены в четырех населенных пунктах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе после отражения системой ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, в селах Пристень и Безлюдовка – по одному частному жилому дому, в хуторе Ржавец – один автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах, информация уточняется. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240319/atacms-1934207597.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины