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В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
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13:34 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ataka-1934223495.html
В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ
В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ
Системой ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждения выявлены в четырех населенных пунктах, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:34
2024-03-19T13:34
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Системой ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждения выявлены в четырех населенных пунктах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе после отражения системой ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, в селах Пристень и Безлюдовка – по одному частному жилому дому, в хуторе Ржавец – один автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах, информация уточняется. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ

ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Системой ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждения выявлены в четырех населенных пунктах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском городском округе после отражения системой ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, в селах Пристень и Безлюдовка – по одному частному жилому дому, в хуторе Ржавец – один автомобиль", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах, информация уточняется.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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