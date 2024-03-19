https://ria.ru/20240319/ataka-1934223495.html
В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ
В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ
Системой ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждения выявлены в четырех населенных пунктах, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:34
2024-03-19T13:34
2024-03-19T13:34
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Системой ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждения выявлены в четырех населенных пунктах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе после отражения системой ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, в селах Пристень и Безлюдовка – по одному частному жилому дому, в хуторе Ржавец – один автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах, информация уточняется. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240319/atacms-1934207597.html
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РИА Новости
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В Шебекинском округе Белгородской области отразили воздушную атаку ВСУ
ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области