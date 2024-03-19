Депутат Госдумы предупредил о последствиях передачи ATACMS Украине
Депутат Госдумы Шеремет: передача ATACMS сыграет с Украиной злую шутку
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что передача США дальнобойных баллистических ракет ATACMS сыграет с Украиной злую шутку, так как вынудит Россию в ответ применять куда более разрушительное оружие.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.
"Передача дальнобойных ракет сыграет с Украиной злую шутку. Снабжение украинских террористов таким оружием несет потенциальные угрозы для мирного населения России. Все это заставит нашу страну реагировать должным образом и вынужденно применять серьезное разрушительное оружие для защиты своего населения и обеспечения безопасности", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, США еще больше стремятся втянуть Украину в разрушительный и кровавый конфликт, "ставя на ней крест как на государстве и отдавая украинский народ в жертву своему маниакальному желанию хоть как-то навредить и попытаться ослабить Россию".
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.