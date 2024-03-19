https://ria.ru/20240319/arest-1934221737.html

В Дагестане арестовали мужчину, отомстившего за убийство сына

В Дагестане арестовали мужчину, отомстившего за убийство сына - РИА Новости, 19.03.2024

В Дагестане арестовали мужчину, отомстившего за убийство сына

Суд в Дагестане арестовал подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного после судебного заседания, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:31

2024-03-19T13:31

2024-03-19T13:31

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МАХАЧКАЛА, 19 мар - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал подозреваемого в убийстве адвоката и его подзащитного после судебного заседания, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ногайский районный суд в Дагестане 15 марта огласил приговор обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По данным следствия, при выходе осужденного, его защитника и родственников на автостоянку потерпевший по делу, не согласный с приговором, не менее восьми раз выстрелил в них из пистолета. От полученных ранений 22-летний осужденный и его 55-летний адвокат скончались в больнице. Еще одного пострадавшего госпитализировали. "Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства. Уголовное дело расследуется по п. "а", "е", "е.1" ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотиву кровной мести) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и нарушение оружия). Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики, Ногайский райсуд приговорил 22-летнего водителя, который в прошлом мае насмерть сбил подростка на мопеде, к полутора годам ограничения свободы; подозреваемый в двойном убийстве - отец погибшего ребенка.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье