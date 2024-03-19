https://ria.ru/20240319/arca-1934277360.html

Банки в Армении с 30 марта прекратят обслуживание карт "Мир"

Банки в Армении с 30 марта прекратят обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 19.03.2024

Банки в Армении с 30 марта прекратят обслуживание карт "Мир"

Армения уведомила российскую Национальную систему платежных карт о прекращении обслуживания карт "Мир" с 30 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:30

2024-03-19T16:30

2024-03-19T17:37

армения

экономика

ереван

втб

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Армения уведомила российскую Национальную систему платежных карт о прекращении обслуживания карт "Мир" с 30 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК."НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки — участники АрКа прекращают обслуживание карт "Мир", — подчеркнули там.Уточняется, что работать с российскими картами в полном объеме продолжит "ВТБ Армения". В нем можно по-прежнему снимать наличные и оплачивать услуги в онлайн-приложении. Кроме того, по картам банка доступны переводы, включая трансграничные. В НСПК подчеркнули, что в республике работают 53 отделения ВТБ, из них 22 — в Ереване, также в стране есть более 190 банкоматов. В свою очередь, в Союзе банков Армении подтвердили прекращение обслуживания карт "Мир". Там добавили, что "ВТБ Армения" как дочерний банк российского ПАО "ВТБ" продолжит взаимодействие с этой платежной системой.Во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении. Исключение составит "ВТБ Армения".В пресс-службе НСПК ранее заявили РИА Новости, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт в сети своих устройств банки других стран принимают самостоятельно.В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".

https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930405429.html

https://ria.ru/20231205/mir-1913965240.html

https://ria.ru/20240228/bank-1929900924.html

армения

ереван

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, экономика, ереван, втб, министерство финансов рф (минфин россии)