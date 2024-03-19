https://ria.ru/20240319/apl-1934312178.html

Ветераны-подводники выступили против утилизации АПЛ "Дмитрий Донской"

Ветераны-подводники выступили против утилизации АПЛ "Дмитрий Донской" - РИА Новости, 19.03.2024

Ветераны-подводники выступили против утилизации АПЛ "Дмитрий Донской"

Ветераны подводного флота выступили с инициативой сохранения в составе ВМФ самой большой мире атомной подводной лодки (АПЛ) "Дмитрий Донской" проекта 941У... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:31

2024-03-19T18:31

2024-03-19T19:38

офицеры россии

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ветераны подводного флота выступили с инициативой сохранения в составе ВМФ самой большой мире атомной подводной лодки (АПЛ) "Дмитрий Донской" проекта 941У "Акула" (по классификации НАТО "Тайфун"), сообщил член совета "Офицеры России", академик военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко во время проведенного опроса, приуроченного ко Дню подводника. "АПЛ "Дмитрий Донской" нужно сохранить в качестве символа, стоящего на страже наших рубежей. Впрочем, пройди ТК-208 модернизацию, он мог бы и дальше нести военную службу", — сказал он. Опрос провели 19 марта, когда в России отмечается День подводника. Дудко подчеркнул, что американские подлодки типа "Огайо", созданные в одно время с подлодками проекта 941 — в 80-90-х годах прошлого века, по сей день продолжают боевое патрулирование в составе ВМС США. "И сейчас его ближайшей и самой перспективной задачей была бы модернизация — смена баллистических ракет, которые устарели, на противовоздушные и противокосмические ракеты, которые можно было бы установить на этой подводной лодке и использовать их для сбития спутников в угрожаемый период или для сбития баллистических ракет, стартующих с территории Соединенных Штатов в случае начала войны", — сказал контр-адмирал.Сейчас, по его словам, АПЛ "Дмитрий Донской" нужно оставить хотя бы как качественный образец нашего судостроения, которое недоступно никому в мире. Член президиума общероссийской организации "Офицеры России", экс-командир подводного крейсера "Томск" капитан первого ранга запаса Вячеслав Черноус также выразил мнение, что "Дмитрий Донской" мог бы продолжить боевую службу. "Рановато его списывать с учетом его предыдущих боевых возможностей. Понятно, что там, на месте, виднее, есть ли возможности его модернизации. Но тем не менее я бы такой вариант рассмотрел", — сказал он.При этом Черноус также отметил, что США — "наш потенциальный противник" — модернизирует свои стратегические подлодки типа "Огайо" под крылатые ракеты. Так, если раньше "Огайо" могла нести 24 баллистические ракеты, то теперь снабжена 150 "Томагавками". "А сколько бы понес "Дмитрий Донской" "Цирконов"? Да это был бы кошмар для любого противника", — сказал капитан первого ранга. Поддержал инициативу и ветеран-подводник Виктор Зима, который заявил, что допустить утилизацию АПЛ "Дмитрий Донской" ни в коем случае нельзя. "Сохранение этой уникальной подлодки станет победой над беспамятством и над вселенской злобой, охватившими Россию в 90-е годы, когда в стране уничтожались заводы и рушились военные постаменты, а новые корабли пускали на иголки", — сказал Зима. В феврале 2023 года стало известно, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула" вывели из состава ВМФ России и отправили на военно-морскую базу в Северодвинске, где он ожидает утилизации. Эту подлодку модернизировали в 2000-е годы для испытаний баллистической ракеты морского базирования "Булава".

https://ria.ru/20240319/moiseev-1934200874.html

https://ria.ru/20240319/zarplata-1934127917.html

https://ria.ru/20231226/kronshtadt-1918226870.html

https://ria.ru/20230630/razrabotka-1881341816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

офицеры россии, россия, безопасность