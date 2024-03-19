https://ria.ru/20240319/abort-1934316996.html

У медработников должно быть право не участвовать в аборте, считают в РПЦ

У медработников должно быть право не участвовать в аборте, считают в РПЦ - РИА Новости, 19.03.2024

У медработников должно быть право не участвовать в аборте, считают в РПЦ

Участники съезда по социальному служению РПЦ предложили законодательно закрепить для всех медработников право не участвовать в процедуре искусственного... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:15

2024-03-19T19:15

2024-03-19T19:15

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Участники съезда по социальному служению РПЦ предложили законодательно закрепить для всех медработников право не участвовать в процедуре искусственного прерывания беременности. Соответствующий документ по итогам прошедшего в ноябре 2023 года XI Общецерковного съезда по социальному служению утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом и опубликован во вторник на сайте РПЦ. "Участники съезда считают важным на законодательном уровне обеспечить не только лечащему врачу, но любому медицинскому работнику, оказывающему медицинскую помощь пациенту при проведении искусственного прерывания беременности (реаниматолог, анестезиолог, медсестра и пр.), право на отказ от участия в процедуре прерывания беременности", - сказано в документе. Отмечается, что в настоящее время в соответствии с действующим законодательством, "только лечащий врач имеет право на отказ" от проведения искусственного прерывания беременности. Также в РПЦ выразили обеспокоенность недостаточной укомплектованностью женских консультаций и других профильных медицинских учреждений психологами и специалистами по социальной работе. "Участники съезда обращаются к органам власти с просьбой принять меры для того, чтобы были заполнены ставки психологов (социальных работников), и они имели достойный уровень оплаты труда", - подчеркивается в документе. Кроме того, в Церкви призвали руководителей медицинских организаций "к тесному взаимодействию с церковными и общественно-церковными кризисными центрами для женщин и центрами гуманитарной помощи (при участии Церкви открыто 85 таких приютов для женщин и свыше 260 центров гуманитарной помощи)" с целью распространения информации о таких церковных центрах, и информирования всех сотрудников профильных медицинских учреждений "о возможностях поддержки, которые предоставляют Церковь, государство и НКО (включая бесплатное проживание в приютах, предоставление предметов ухода за ребенком, одежды, питания)". "Участники Съезда предлагают обеспечить все кабинеты медико-социальной помощи женских консультаций и центры медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, наглядными пособиями в виде моделей внутриутробного развития человека на разных этапах. Также на стенах медицинских учреждений предлагается разместить стенды о радости материнства с указанием круглосуточного телефона доверия по вопросам незапланированной беременности", -заключили в РПЦ. XI Общецерковный съезд по социальному служению прошел 12-15 ноября 2023 года в Москве. По данным РПЦ, в его работе участвовали представители международных и российских организаций, руководители благотворительных фондов и органов власти. Также в съезде приняли участие 1223 представителя 219 епархий РПЦ из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, в том числе руководители православных социальных проектов, сотрудники социальных отделов епархий, главные сестры и духовники сестричеств милосердия, социальные работники и добровольцы.

https://ria.ru/20240319/rpts-1934314081.html

https://ria.ru/20240319/rpts-1934189778.html

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Никита Бизин

москва, россия, белоруссия, русская православная церковь, религия