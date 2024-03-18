https://ria.ru/20240318/zrk-1933987417.html

В Германии раскрыли, на какой отчаянный шаг пошли ВСУ из-за России

В Германии раскрыли, на какой отчаянный шаг пошли ВСУ из-за России - РИА Новости, 18.03.2024

В Германии раскрыли, на какой отчаянный шаг пошли ВСУ из-за России

Украинские военные размещают свои зенитно-ракетные комплексы слишком близко к фронту из-за активной работы российской авиации, что делает их легкой мишенью для... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:24

2024-03-18T13:24

2024-03-18T13:24

россия

германия

киев

европейский совет по международным отношениям

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские военные размещают свои зенитно-ракетные комплексы слишком близко к фронту из-за активной работы российской авиации, что делает их легкой мишенью для армии России, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель."Причина, по которой они размещают там свои ЗРК, заключается в том, что за последние полгода российская авиация стала применяться еще активнее, на украинские позиции сбрасывают планируемые бомбы <…>. Киев пытается что-то этому противопоставить", — отметил он.Грессель подчеркнул, что российские разведывательные дроны легко находят подобные цели. Кроме того, добавил он, российские военные сократили время с момента обнаружения цели до удара по ней.На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.

https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html

https://ria.ru/20240318/zelenskiy-1933949464.html

россия

германия

киев

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россия, германия, киев, европейский совет по международным отношениям