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В Германии раскрыли, на какой отчаянный шаг пошли ВСУ из-за России - РИА Новости, 18.03.2024
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13:24 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/zrk-1933987417.html
В Германии раскрыли, на какой отчаянный шаг пошли ВСУ из-за России
В Германии раскрыли, на какой отчаянный шаг пошли ВСУ из-за России - РИА Новости, 18.03.2024
В Германии раскрыли, на какой отчаянный шаг пошли ВСУ из-за России
Украинские военные размещают свои зенитно-ракетные комплексы слишком близко к фронту из-за активной работы российской авиации, что делает их легкой мишенью для... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:24
2024-03-18T13:24
россия
германия
киев
европейский совет по международным отношениям
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские военные размещают свои зенитно-ракетные комплексы слишком близко к фронту из-за активной работы российской авиации, что делает их легкой мишенью для армии России, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель."Причина, по которой они размещают там свои ЗРК, заключается в том, что за последние полгода российская авиация стала применяться еще активнее, на украинские позиции сбрасывают планируемые бомбы &lt;…&gt;. Киев пытается что-то этому противопоставить", — отметил он.Грессель подчеркнул, что российские разведывательные дроны легко находят подобные цели. Кроме того, добавил он, российские военные сократили время с момента обнаружения цели до удара по ней.На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.
https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html
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россия, германия, киев, европейский совет по международным отношениям
Россия, Германия, Киев, Европейский совет по международным отношениям
В Германии раскрыли, на какой отчаянный шаг пошли ВСУ из-за России

ZDF: размещенные близко к фронту ЗРК ВСУ становятся легкой мишенью для ВС РФ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар РИА Новости. Украинские военные размещают свои зенитно-ракетные комплексы слишком близко к фронту из-за активной работы российской авиации, что делает их легкой мишенью для армии России, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
"Причина, по которой они размещают там свои ЗРК, заключается в том, что за последние полгода российская авиация стала применяться еще активнее, на украинские позиции сбрасывают планируемые бомбы <…>. Киев пытается что-то этому противопоставить", — отметил он.
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Грессель подчеркнул, что российские разведывательные дроны легко находят подобные цели. Кроме того, добавил он, российские военные сократили время с момента обнаружения цели до удара по ней.
На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.
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