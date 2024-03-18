Рейтинг@Mail.ru
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 18.03.2024 (обновлено: 18:54 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/zona-1934084745.html
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине
Санитарная зона для безопасности всех регионов России может пройти не только по границам Харьковской области, но и западнее, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:48
2024-03-18T18:54
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926505285_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_ff96c90ed4712ac0a877cb0853adac64.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Санитарная зона для безопасности всех регионов России может пройти не только по границам Харьковской области, но и западнее, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства. "Поддерживаем слова президента. Мы считаем, что эта так называемая буферная зона должна проходить не только по границам Харьковской области, а даже еще западней, для того, чтобы все территории Российской Федерации были в безопасности", - сообщил агентству Ганчев. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети.
https://ria.ru/20240318/zona-1933983733.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926505285_180:0:1995:1361_1920x0_80_0_0_7b0b2db64495655165400d1abd46b19c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине

Ганчев предложил вынести границу санитарной зоны к западу от Харьковской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Санитарная зона для безопасности всех регионов России может пройти не только по границам Харьковской области, но и западнее, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
"Поддерживаем слова президента. Мы считаем, что эта так называемая буферная зона должна проходить не только по границам Харьковской области, а даже еще западней, для того, чтобы все территории Российской Федерации были в безопасности", - сообщил агентству Ганчев.
В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны
Вчера, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала