https://ria.ru/20240318/zona-1934084745.html
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине
Санитарная зона для безопасности всех регионов России может пройти не только по границам Харьковской области, но и западнее, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:48
2024-03-18T18:48
2024-03-18T18:54
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Санитарная зона для безопасности всех регионов России может пройти не только по границам Харьковской области, но и западнее, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства. "Поддерживаем слова президента. Мы считаем, что эта так называемая буферная зона должна проходить не только по границам Харьковской области, а даже еще западней, для того, чтобы все территории Российской Федерации были в безопасности", - сообщил агентству Ганчев. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети.
https://ria.ru/20240318/zona-1933983733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ганчев предположил, где может пройти санитарная зона на Украине
Ганчев предложил вынести границу санитарной зоны к западу от Харьковской области
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Санитарная зона для безопасности всех регионов России может пройти не только по границам Харьковской области, но и западнее, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву
. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
"Поддерживаем слова президента. Мы считаем, что эта так называемая буферная зона должна проходить не только по границам Харьковской области, а даже еще западней, для того, чтобы все территории Российской Федерации были в безопасности", - сообщил агентству Ганчев.
В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети.
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