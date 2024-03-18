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Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны - РИА Новости, 18.03.2024
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13:19 18.03.2024 (обновлено: 16:05 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/zona-1933983733.html
Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны
Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны - РИА Новости, 18.03.2024
Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны
Президент РФ Владимир Путин, говоря о создании санитарной зоны, имел в виду принятие мер по обеспечению безопасности территории России, которая подвергается... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:19
2024-03-18T16:05
политика
безопасность
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о создании санитарной зоны, имел в виду принятие мер по обеспечению безопасности территории России, которая подвергается атакам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать."Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", - объяснил Песков журналистам значимость и цели создания санитарной зоны.
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политика, безопасность, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны

Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне между Россией и Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о создании санитарной зоны, имел в виду принятие мер по обеспечению безопасности территории России, которая подвергается атакам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
"Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", - объяснил Песков журналистам значимость и цели создания санитарной зоны.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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15 марта, 08:00
 
ПолитикаБезопасностьРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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