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Жителям обстреливаемого Теткино напомнили о возможности переезда - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:05 18.03.2024 (обновлено: 20:06 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/zhiteli-1934103337.html
Жителям обстреливаемого Теткино напомнили о возможности переезда
Жителям обстреливаемого Теткино напомнили о возможности переезда - РИА Новости, 18.03.2024
Жителям обстреливаемого Теткино напомнили о возможности переезда
Правительство Курской области напомнило жителям приграничного поселка Теткино, которое уже неделю подвергается обстрелам со стороны Украины, о возможности... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:05
2024-03-18T20:06
специальная военная операция на украине
курская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Курской области напомнило жителям приграничного поселка Теткино, которое уже неделю подвергается обстрелам со стороны Украины, о возможности переселения в более безопасные районы. "В связи со сложной обстановкой в приграничье в правительстве Курской области напомнили о возможности переселения для граждан, проживающих на обстреливаемых территориях", — написали в Telegram-канале правительства Курской области. Глушковский район, на территории которого находится Теткино, граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотниками. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
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курская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителям обстреливаемого Теткино напомнили о возможности переезда

В Курске жителям обстреливаемого неделю Теткино напомнили о возможности переезда

© Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
© Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Курской области напомнило жителям приграничного поселка Теткино, которое уже неделю подвергается обстрелам со стороны Украины, о возможности переселения в более безопасные районы.
«
"В связи со сложной обстановкой в приграничье в правительстве Курской области напомнили о возможности переселения для граждан, проживающих на обстреливаемых территориях", — написали в Telegram-канале правительства Курской области.
Глушковский район, на территории которого находится Теткино, граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотниками.
Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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