https://ria.ru/20240318/zhiteli-1934103337.html

Жителям обстреливаемого Теткино напомнили о возможности переезда

Жителям обстреливаемого Теткино напомнили о возможности переезда - РИА Новости, 18.03.2024

Жителям обстреливаемого Теткино напомнили о возможности переезда

Правительство Курской области напомнило жителям приграничного поселка Теткино, которое уже неделю подвергается обстрелам со стороны Украины, о возможности... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:05

2024-03-18T20:05

2024-03-18T20:06

специальная военная операция на украине

курская область

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379911_0:287:659:658_1920x0_80_0_0_5ff00ca674a77954c28d11eefdcba0ab.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Правительство Курской области напомнило жителям приграничного поселка Теткино, которое уже неделю подвергается обстрелам со стороны Украины, о возможности переселения в более безопасные районы. "В связи со сложной обстановкой в приграничье в правительстве Курской области напомнили о возможности переселения для граждан, проживающих на обстреливаемых территориях", — написали в Telegram-канале правительства Курской области. Глушковский район, на территории которого находится Теткино, граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотниками. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.

https://ria.ru/20240318/vsu-1934102598.html

курская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)