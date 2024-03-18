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Путин: чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше
Путин: чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин отметил, что чем больше женщин работают в руководящих органах, тем лучше. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:26
2024-03-18T00:26
2024-03-18T01:19
выборы президента россии — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин отметил, что чем больше женщин работают в руководящих органах, тем лучше."Конечно, я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах - муниципальных, региональных, федеральных - тем лучше, будем к этому стремиться", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.Также Путин подтвердил, что в правительстве мало женщин, однако отметил, что при принятии кадровых решений никто не руководствуется гендерными соображениями, смотрят на личные и деловые качества, профессиональную подготовку человека.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Выборы президента РФ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин отметил, что чем больше женщин работают в руководящих органах, тем лучше.
"Конечно, я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах - муниципальных, региональных, федеральных - тем лучше, будем к этому стремиться", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
Также Путин подтвердил, что в правительстве мало женщин, однако отметил, что при принятии кадровых решений никто не руководствуется гендерными соображениями, смотрят на личные и деловые качества, профессиональную подготовку человека.