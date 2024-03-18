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Путин: чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше

Путин: чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: чем больше женщин в руководящих органах, тем лучше

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин отметил, что чем больше женщин работают в руководящих органах, тем лучше. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:26

2024-03-18T00:26

2024-03-18T01:19

выборы президента россии — 2024

владимир путин

выборы президента рф

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин отметил, что чем больше женщин работают в руководящих органах, тем лучше."Конечно, я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах - муниципальных, региональных, федеральных - тем лучше, будем к этому стремиться", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.Также Путин подтвердил, что в правительстве мало женщин, однако отметил, что при принятии кадровых решений никто не руководствуется гендерными соображениями, смотрят на личные и деловые качества, профессиональную подготовку человека.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, выборы президента рф