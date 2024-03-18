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Президент Киргизии поздравил Путина с победой на президентских выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:58 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/zhaparov-1933977410.html
Президент Киргизии поздравил Путина с победой на президентских выборах
Президент Киргизии поздравил Путина с победой на президентских выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Киргизии поздравил Путина с победой на президентских выборах
Глава Киргизии Садыр Жапаров назвал победу Владимира Путина на выборах президента РФ ярким свидетельством поддержки российским народом мудрой политики по... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:58
2024-03-18T12:58
выборы президента россии — 2024
в мире
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
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БИШКЕК, 18 мар - РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров назвал победу Владимира Путина на выборах президента РФ ярким свидетельством поддержки российским народом мудрой политики по укреплению государственного суверенитета, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского лидера. Сообщается, что в понедельник лидеры двух стран провели телефонные переговоры. "Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на прошедших президентских выборах, отметив, что это является ярким свидетельством высокого признания и поддержки российским народом мудрой политики и самоотверженного труда по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики Российского государства", - заявил представитель пресс-службы. Жапаров высказал уверенность, что совместные усилия по дальнейшему укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и Россией "и впредь будут способствовать развитию всего комплекса межгосударственного взаимодействия в приоритетных сферах". На пост главы государства в России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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в мире, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров
Выборы президента России — 2024, В мире, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Президент Киргизии поздравил Путина с победой на президентских выборах

Жапаров назвал победу Путина свидетельством поддержки народом его политики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 18 мар - РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров назвал победу Владимира Путина на выборах президента РФ ярким свидетельством поддержки российским народом мудрой политики по укреплению государственного суверенитета, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского лидера.
Сообщается, что в понедельник лидеры двух стран провели телефонные переговоры.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
"Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на прошедших президентских выборах, отметив, что это является ярким свидетельством высокого признания и поддержки российским народом мудрой политики и самоотверженного труда по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики Российского государства", - заявил представитель пресс-службы.
Жапаров высказал уверенность, что совместные усилия по дальнейшему укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и Россией "и впредь будут способствовать развитию всего комплекса межгосударственного взаимодействия в приоритетных сферах".
На пост главы государства в России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024В миреКиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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