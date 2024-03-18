https://ria.ru/20240318/zhaparov-1933977410.html

Президент Киргизии поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент Киргизии поздравил Путина с победой на президентских выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Киргизии поздравил Путина с победой на президентских выборах

Глава Киргизии Садыр Жапаров назвал победу Владимира Путина на выборах президента РФ ярким свидетельством поддержки российским народом мудрой политики по... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:58

2024-03-18T12:58

2024-03-18T12:58

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БИШКЕК, 18 мар - РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров назвал победу Владимира Путина на выборах президента РФ ярким свидетельством поддержки российским народом мудрой политики по укреплению государственного суверенитета, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского лидера. Сообщается, что в понедельник лидеры двух стран провели телефонные переговоры. "Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на прошедших президентских выборах, отметив, что это является ярким свидетельством высокого признания и поддержки российским народом мудрой политики и самоотверженного труда по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики Российского государства", - заявил представитель пресс-службы. Жапаров высказал уверенность, что совместные усилия по дальнейшему укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и Россией "и впредь будут способствовать развитию всего комплекса межгосударственного взаимодействия в приоритетных сферах". На пост главы государства в России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров